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Gazzeliler İçin Katliam Çağrısında Bulunan ABD'li Aktör James Wood'un Los Angeles'daki Evi Yandı

Gazzeliler İçin Katliam Çağrısında Bulunan ABD'li Aktör James Wood'un Los Angeles'daki Evi Yandı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.01.2025 - 15:18

Alevler, ABD'nin en varlıklı eyaletlerinden olan Los Angeles'ı etkisi altına aldı. Fırtınayla beraber kontrolden çıkan yangın, on binelrce evi tehdit ediyor. Yangında şu ana kadar 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarılıyor. Los Angeles'daki evi yangına teslim olanlardan biri de ünlü ABD'li aktör James Wood oldu. 

James Wood, CNN'in canlı yayınına katıldığı anlarda gözyaşlarına hakim olamadı. Ünlü aktör, daha önce Gazze'deki katliamı desteklediği sözleriyle gündeme gelmişti.

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Los Angeles, alevlere teslim oldu. Kontrolden çıkan yangında binden fazla ev kül oldu.

Los Angeles, alevlere teslim oldu. Kontrolden çıkan yangında binden fazla ev kül oldu.

ABD'nin en varlıklı kesimlerinden biri olan Los Angeles'da çıkan yangın, kontrol altına alınamadı. Binlerce ev, büyüyen alevlerin tehdidi altında kaldı.

Dün sabah saatlerinde başlayan yangın, toplamda 6 ayrı ormanı etkisi altına aldı. 5 kişinin hayatını kaybettiği yangında 100 bini aşkın kişi ise tahliye ediliyor.

Dün sabah saatlerinde başlayan yangın, toplamda 6 ayrı ormanı etkisi altına aldı. 5 kişinin hayatını kaybettiği yangında 100 bini aşkın kişi ise tahliye ediliyor.

Bölgedeki orman yangınlarının ekonomik kaybının ise 57 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.

Los Angeles'daki yangından etkilenen isimlerden biri de ABD'li ünlü aktör James Wood oldu.

Los Angeles'daki yangından etkilenen isimlerden biri de ABD'li ünlü aktör James Wood oldu.

James Wood, evinin alevlere teslim olduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Wood, evi için sigortası olmadığını belirterek yaşadığı deneyimi "sevdiği birini kaybetmek gibi" diyerek açıkladı.

Wood, evi için sigortası olmadığını belirterek yaşadığı deneyimi "sevdiği birini kaybetmek gibi" diyerek açıkladı.

'Ruhum sınanıyor. Her şeyi bir anda keybetmek gibi' diyen Woods, daha sonra CNN canlı yayınına bağlandı.

Canlı yayına bağlanan Woods, yangından söz ederken gözyaşlarını tutamadı. Fakat o anlar, akıllara tek bir şeyi getirdi.

Canlı yayına bağlanan Woods, yangından söz ederken gözyaşlarını tutamadı. Fakat o anlar, akıllara tek bir şeyi getirdi.
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James Wood, daha önce Gazze'de yaşananları savunmuş, "hepsini öldürün" demişti.

James Wood, daha önce Gazze'de yaşananları savunmuş, "hepsini öldürün" demişti.

'Ateşkes yok, taviz yok, affetmek yok. Hepsini öldürün.''

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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