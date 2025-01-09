Gazzeliler İçin Katliam Çağrısında Bulunan ABD'li Aktör James Wood'un Los Angeles'daki Evi Yandı
Gazzeliler İçin Katliam Çağrısında Bulunan ABD'li Aktör James Wood'un Los Angeles'daki Evi Yandı
Alevler, ABD'nin en varlıklı eyaletlerinden olan Los Angeles'ı etkisi altına aldı. Fırtınayla beraber kontrolden çıkan yangın, on binelrce evi tehdit ediyor. Yangında şu ana kadar 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarılıyor. Los Angeles'daki evi yangına teslim olanlardan biri de ünlü ABD'li aktör James Wood oldu.
James Wood, CNN'in canlı yayınına katıldığı anlarda gözyaşlarına hakim olamadı. Ünlü aktör, daha önce Gazze'deki katliamı desteklediği sözleriyle gündeme gelmişti.
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Los Angeles, alevlere teslim oldu. Kontrolden çıkan yangında binden fazla ev kül oldu.
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Dün sabah saatlerinde başlayan yangın, toplamda 6 ayrı ormanı etkisi altına aldı. 5 kişinin hayatını kaybettiği yangında 100 bini aşkın kişi ise tahliye ediliyor.
Los Angeles'daki yangından etkilenen isimlerden biri de ABD'li ünlü aktör James Wood oldu.
Wood, evi için sigortası olmadığını belirterek yaşadığı deneyimi "sevdiği birini kaybetmek gibi" diyerek açıkladı.
Canlı yayına bağlanan Woods, yangından söz ederken gözyaşlarını tutamadı. Fakat o anlar, akıllara tek bir şeyi getirdi.
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James Wood, daha önce Gazze'de yaşananları savunmuş, "hepsini öldürün" demişti.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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