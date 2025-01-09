Yapay Zekadan Türkiye İçin Önümüzdeki 10 Yıl İçin Olumlu ve Olumsuz Enflasyon Senaryosu

Vatandaşın cebinden daha fazla para çıkmasına neden olan enflasyon, tüm harcamalarımızı ve yaşam standartlarımızı etkiliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre, 2024 sonu enflasyon yüzde 44.38 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 tahminlerine göre ise enflasyonu yüzde 14'ten yüzde 21'e yükseltti.

Altın ve doların ardından, enflasyonun 10 yıl içinde ne kadar olacağını yapay zekaya sorduk. ChatGPT, 10 yıllık olumlu ve olumsuz senaryoya dair bir tablo oluşturdu.