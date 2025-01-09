Yapay Zekadan Türkiye İçin Önümüzdeki 10 Yıl İçin Olumlu ve Olumsuz Enflasyon Senaryosu
Yapay Zekadan Türkiye İçin Önümüzdeki 10 Yıl İçin Olumlu ve Olumsuz Enflasyon Senaryosu
Vatandaşın cebinden daha fazla para çıkmasına neden olan enflasyon, tüm harcamalarımızı ve yaşam standartlarımızı etkiliyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre, 2024 sonu enflasyon yüzde 44.38 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 tahminlerine göre ise enflasyonu yüzde 14'ten yüzde 21'e yükseltti.
Altın ve doların ardından, enflasyonun 10 yıl içinde ne kadar olacağını yapay zekaya sorduk. ChatGPT, 10 yıllık olumlu ve olumsuz senaryoya dair bir tablo oluşturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cebimizdeki parayı derinden etkileyen enflasyon 2024 yıl sonunda yüzde 44.38 oldu. Merkez Bankası'nın 2025 sonu tahminine göre enflasyonun yüzde 21 olması bekleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapay zekadan dolar ve altına dair 10 yıllık süreç için tahminde bulunmasını istemiştik. Enflasyon için de 10 yıllık bir öngörüde bulunmasını istedik.
Yapay zeka önümüzdeki 10 yıl için olumlu ve olumsuz enflasyon tablosu oluşturdu 👇
2025-2026: Yakın Vadeli Dönem
2027-2029: Orta Vadeli Dönem:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2030-2035: Uzun Vadeli Dönem
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın