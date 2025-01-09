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Yapay Zekadan Türkiye İçin Önümüzdeki 10 Yıl İçin Olumlu ve Olumsuz Enflasyon Senaryosu

Yapay Zekadan Türkiye İçin Önümüzdeki 10 Yıl İçin Olumlu ve Olumsuz Enflasyon Senaryosu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.01.2025 - 15:09

Vatandaşın cebinden daha fazla para çıkmasına neden olan enflasyon, tüm harcamalarımızı ve yaşam standartlarımızı etkiliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre, 2024 sonu enflasyon yüzde 44.38 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 tahminlerine göre ise enflasyonu yüzde 14'ten yüzde 21'e yükseltti.

Altın ve doların ardından, enflasyonun 10 yıl içinde ne kadar olacağını yapay zekaya sorduk. ChatGPT, 10 yıllık olumlu ve olumsuz senaryoya dair bir tablo oluşturdu.

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Cebimizdeki parayı derinden etkileyen enflasyon 2024 yıl sonunda yüzde 44.38 oldu. Merkez Bankası'nın 2025 sonu tahminine göre enflasyonun yüzde 21 olması bekleniyor.

Cebimizdeki parayı derinden etkileyen enflasyon 2024 yıl sonunda yüzde 44.38 oldu. Merkez Bankası'nın 2025 sonu tahminine göre enflasyonun yüzde 21 olması bekleniyor.

Yapay zekadan dolar ve altına dair 10 yıllık süreç için tahminde bulunmasını istemiştik. Enflasyon için de 10 yıllık bir öngörüde bulunmasını istedik.

Yapay zekadan dolar ve altına dair 10 yıllık süreç için tahminde bulunmasını istemiştik. Enflasyon için de 10 yıllık bir öngörüde bulunmasını istedik.

Altın ve dolar tahminine dair ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz 👇

Yapay zeka önümüzdeki 10 yıl için olumlu ve olumsuz enflasyon tablosu oluşturdu 👇

Yapay zeka önümüzdeki 10 yıl için olumlu ve olumsuz enflasyon tablosu oluşturdu 👇

Yapay zeka, öngörülerini ise şöyle sıraladı 👇

2025-2026: Yakın Vadeli Dönem

2025-2026: Yakın Vadeli Dönem

1. Durum: Türkiye'de mevcut enflasyon oranı hala yüksek seviyelerde seyrediyor. Enflasyonu düşürmek için sıkı para politikaları uygulansa bile, kısa vadede kur artışları ve mali disiplin eksikliği enflasyonu kontrol altına almayı zorlaştırabilir.

Tahmin:

  • 2025: Yıllık enflasyon %35-%50 arasında olabilir.

  • 2026: Yıllık enflasyon %30-%40 arasında seyredebilir.

2027-2029: Orta Vadeli Dönem:

2027-2029: Orta Vadeli Dönem:

1. Durum: Orta vadede yapısal reformlar yapılmazsa, döviz kuru artışı ve iç talebin baskısıyla enflasyon yüksek seviyelerde kalabilir. Ancak bir miktar iyileşme görülebilir.

Senaryolar:

  • Olumlu Senaryo: Reformlar ve mali disiplinle enflasyon %15-%20 seviyelerine indirilebilir.

  • Olumsuz Senaryo: Reformların yapılmadığı ve kur krizlerinin devam ettiği bir durumda enflasyon %30-%50 seviyelerinde seyredebilir.

Tahmin:

  • 2027-2029: Yıllık enflasyon %20-%40 arasında değişebilir.
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2030-2035: Uzun Vadeli Dönem

2030-2035: Uzun Vadeli Dönem

1. Durum: Uzun vadede, yapısal reformların başarısına ve küresel ekonomik koşullara bağlı olarak iki ana senaryo öngörülebilir:

  • Olumlu Senaryo: Türkiye, sürdürülebilir büyüme ve düşük enflasyon ortamını yakalayabilir.

  • Olumsuz Senaryo: Ekonomik reformların eksikliği ve mali istikrarsızlık nedeniyle yüksek enflasyon kalıcı hale gelebilir.

Tahmin:

  • Olumlu Senaryo: 2030-2035 arasında yıllık enflasyon %5-%10 seviyelerine gerileyebilir.

  • Olumsuz Senaryo: Yıllık enflasyon %25-%50 arasında yüksek kalabilir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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