Eskişehir’de Rastgele İnsanları Bıçaklamıştı: 19 Yaşındaki Saldırgan İçin 108 Yıl Hapis Cezası İstendi

Eskişehir’de 2024’ün Ağustos ayında gerçekleştirilen bir saldırı gündem olmuştu. 19 yaşındaki Arda K., Nazi eğilimli bir manifesto yazmış ve kar maskesiyle kendi halinde oturan rastgele insanlara saldırarak canlı yayın yapmıştı. 5 kişinin yaralandığı olay sonrası tutuklanan Arda K. için hazırlanan iddianame tamamlandı. Savcılık saldırgan için 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 100 yıl, 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan ise 8 yıla kadar hapis cezası talep etti.