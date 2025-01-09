Eskişehir’de Rastgele İnsanları Bıçaklamıştı: 19 Yaşındaki Saldırgan İçin 108 Yıl Hapis Cezası İstendi
Eskişehir’de Rastgele İnsanları Bıçaklamıştı: 19 Yaşındaki Saldırgan İçin 108 Yıl Hapis Cezası İstendi
Eskişehir’de 2024’ün Ağustos ayında gerçekleştirilen bir saldırı gündem olmuştu. 19 yaşındaki Arda K., Nazi eğilimli bir manifesto yazmış ve kar maskesiyle kendi halinde oturan rastgele insanlara saldırarak canlı yayın yapmıştı. 5 kişinin yaralandığı olay sonrası tutuklanan Arda K. için hazırlanan iddianame tamamlandı. Savcılık saldırgan için 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 100 yıl, 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan ise 8 yıla kadar hapis cezası talep etti.
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19 yaşındaki Arda K., hücum yeleği ve maske takarak hiç tanımadığı insanlara bıçakla saldırmış ve 5 kişiyi yaralamıştı.
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Arda K.’nın saldırıyı planladığı ve uzun süre hazırlık yaptığı belirlenmişti. Saldırganın, Nazi eğilimli yazdığı manifesto da ortaya çıkmıştı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada saldırgan için istenen ceza belli oldu.
Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede sanığın "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 100 yıl, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan ise 8 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.
Saldırgan, saldırıyı insanları sevmediği ve ses getireceğini düşündüğü için gerçekleştirdiğini ifade etmişti. Sanık Arda K.'nin yargılanmasına Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki günlerde başlanacak.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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