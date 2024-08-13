Eskişehir’deki Saldırganın Oyun Arkadaşı Konuştu: “Yapacaklarını Bize Anlatıyordu”
Eskişehir’deki Saldırganın Oyun Arkadaşı Konuştu: “Yapacaklarını Bize Anlatıyordu”
Eskişehir’de 18 yaşındaki Arda K., yüzüne taktığı maske ve giydiği hücum yeleği ile kendi halindeki yaşlı insanlara saldırmış 5 kişiyi feci şekilde yaralamıştı. Olay sonrası tutuklanan Arda K.’nın, yayınladığı “manifesto” ile Nazizim’den etkilendiği ortaya çıkmıştı. Arda K.’nın sosyal medyadan arkadaşı olan 17 yaşındaki A.B., saldırganın oyun oynarken yapacaklarını anlattığını ama inanmadıklarını söyledi.
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Eskişehir’de yaşanan saldırının şoku hala sürüyor. Arda K., kendi halinde parkta torun yaşlı insanlar saldırmış ve 2’si ağır olmak üzere 5 kişiyi yaralamıştı.
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Olay yerinde yakalanan Arda K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.
Arda K.’nın sosyal medyadan arkadaşı A.B., daha önce Arda’nın kendisine yapacaklarını söylediğini ama inanmadığını ifade etti.
“Bize daha önceden ‘Ben gidip parti binasına molotof atacağım. Sokaktaki kedilere tekme atıyorum. Adam öldürme videoları izliyorum. Eve gelen misafir çocuklarını dövüyorum. Bunlar benim hoşuma gidiyor' diyordu.”
“Böyle garip bir çocuktu. Bunun sebebi aile sevgisi görmemesi olabilir. Çünkü bize de anlatıyordu. ‘Babam beni dövüyor' diyordu. “
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“Ben bunları söylediğinde kesinlikle ciddi olduğunu düşünmüyordum. Hatta dalga geçtiğini sanıyordum. Başka bir arkadaşım bana haberi gösterdi. Olayı gördüğümde çok şaşırdım. Elim ayağım titredi. Psikolojisi bozuk olduğu için bunları yaptığını düşünüyorum.”
“Oyun oynarken bana ‘Ben bunları gerçek insanlara da yapmak istiyorum. Yakında yapacağım' gibi şeyler söylüyordu. Ben onun tedavi görmesini ve cezası ne ise çekmesini düşünüyorum.”
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