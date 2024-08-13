Eskişehir’deki Saldırganın Oyun Arkadaşı Konuştu: “Yapacaklarını Bize Anlatıyordu”

Eskişehir’de 18 yaşındaki Arda K., yüzüne taktığı maske ve giydiği hücum yeleği ile kendi halindeki yaşlı insanlara saldırmış 5 kişiyi feci şekilde yaralamıştı. Olay sonrası tutuklanan Arda K.’nın, yayınladığı “manifesto” ile Nazizim’den etkilendiği ortaya çıkmıştı. Arda K.’nın sosyal medyadan arkadaşı olan 17 yaşındaki A.B., saldırganın oyun oynarken yapacaklarını anlattığını ama inanmadıklarını söyledi.