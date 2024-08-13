Eskişehir’deki Saldırı: MİT’in "Aşırı Sağ Raporu" Yeniden Gündem Oldu
Eskişehir’deki Saldırı: MİT’in "Aşırı Sağ Raporu" Yeniden Gündem Oldu
18 yaşındaki Arda K. isimli kişi, maske takarak yaşlı insanlara saldırmış ve 5 kişiyi bıçaklamıştı. Kendisini “nasyonel sosyalist” olarak tanımlayan saldırganın olayı sonrası MİT’in hazırladığı “aşırı sağ raporu” yeniden gündem oldu. MİT, hazırladığı rapordu yükselen sağın Türkiye’de de tehlikeli olabileceğini ifade etmişti.
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Eskişehir’de dün akşam saatlerinde yaşanan saldırıda, Nazilerle özdeşleşen maske takan Arda K., kendi halindeki insanlara saldırmış ve 5 kişiyi yaralamıştı.
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Olay sonrasında gözaltına alınan Arda K.’nin, Nazizim yanlısı olduğu ve insanlardan nefret ettiği için olayı gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.
Gazeteci Bahadır Özgür, yaşanan olay sonrasında MİT’İn geçtiğimiz günlerde hazırladığı aşırı sağ raporunu yeniden hatırlattı.
MİT’in hazırladığı raporda, özellikle 13-18 yaş arasındaki kişilerin hedef alındığı ve eylemlerde ‘yalnız aktörler’ ön plana çıkarılıyor demişti.
Ayrıca raporda, örgütlenmenin Telegram’da bulunan dışarıya kapalı kanallar üzerinden yapıldığı, oyun platformları başta olmak üzere sosyal medya uygulamaları ve fitness kulüpleri aracılığıyla eleman temin edildiği bilgisi de yer almıştı.
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