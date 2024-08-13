Eskişehir’deki Saldırı: MİT’in "Aşırı Sağ Raporu" Yeniden Gündem Oldu

18 yaşındaki Arda K. isimli kişi, maske takarak yaşlı insanlara saldırmış ve 5 kişiyi bıçaklamıştı. Kendisini “nasyonel sosyalist” olarak tanımlayan saldırganın olayı sonrası MİT’in hazırladığı “aşırı sağ raporu” yeniden gündem oldu. MİT, hazırladığı rapordu yükselen sağın Türkiye’de de tehlikeli olabileceğini ifade etmişti.