5 Kişiyi Yaralayan Maske ve Çelik Yelekli Saldırgan Tutuklandı
5 Kişiyi Yaralayan Maske ve Çelik Yelekli Saldırgan Tutuklandı
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İddiaya göre, Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde, dün Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı’ndaki çay bahçesine gelen A.K, 5 kişiyi bıçakla yaralamıştı.
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Başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis tarafından gözaltına alınmıştı. Olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Özel harekat polisleri eşliğinde Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne getirilen Arda K, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Hastane ile adliye çevresinde çevik kuvvet ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı.Mahkemeye çıkarılan saldırganın, tutuklanmasına karar verildi.
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