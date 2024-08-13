5 Kişiyi Yaralayan Maske ve Çelik Yelekli Saldırgan Tutuklandı

Eskişehir'de yüzüne maske takıp hücum yeleği giyen 18 yaşındaki bir kişi, bıçak ve baltayla saldırdığı 5 kişiyi yaralamıştı. Özel harekat polisleri eşliğinde, alınan geniş güvenlik önlemleri altında hastanede sağlık kontrolünden geçirilen saldırgan, tutuklandı.