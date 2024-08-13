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5 Kişiyi Yaralayan Maske ve Çelik Yelekli Saldırgan Tutuklandı

5 Kişiyi Yaralayan Maske ve Çelik Yelekli Saldırgan Tutuklandı

Eskişehir Saldırı Bıçaklama
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.08.2024 - 15:49

Eskişehir'de yüzüne maske takıp hücum yeleği giyen 18 yaşındaki bir kişi, bıçak ve baltayla saldırdığı 5 kişiyi yaralamıştı. Özel harekat polisleri eşliğinde, alınan geniş güvenlik önlemleri altında hastanede sağlık kontrolünden geçirilen saldırgan, tutuklandı.

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İddiaya göre, Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde, dün Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı’ndaki çay bahçesine gelen A.K, 5 kişiyi bıçakla yaralamıştı.

İddiaya göre, Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde, dün Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı’ndaki çay bahçesine gelen A.K, 5 kişiyi bıçakla yaralamıştı.

Başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis tarafından gözaltına alınmıştı. Olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis tarafından gözaltına alınmıştı. Olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Özel harekat polisleri eşliğinde Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne getirilen Arda K, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Özel harekat polisleri eşliğinde Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne getirilen Arda K, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Hastane ile adliye çevresinde çevik kuvvet ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı.Mahkemeye çıkarılan saldırganın, tutuklanmasına karar verildi.

Hastane ile adliye çevresinde çevik kuvvet ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı.Mahkemeye çıkarılan saldırganın, tutuklanmasına karar verildi.
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