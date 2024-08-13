Bir Yıl Sonra İlk Kez! Trump, Twitter'da Sohbet Odası Açtı: 1 Milyondan Fazla Kişi Katıldı

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, eski adı Twitter olan X platformunda Elon Musk ile yapacağı röportaj öncesi yaklaşık 1 yıl sonra ilk kez paylaşım yaptı. Daha sonra Trump, X platformunda 1 milyondan fazla kişinin katıldığı sohbet odasında Elon Musk'a bir röportaj verdi.