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Bir Yıl Sonra İlk Kez! Trump, Twitter'da Sohbet Odası Açtı: 1 Milyondan Fazla Kişi Katıldı

Bir Yıl Sonra İlk Kez! Trump, Twitter'da Sohbet Odası Açtı: 1 Milyondan Fazla Kişi Katıldı

Twitter Donald Trump Elon Musk
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.08.2024 - 08:49

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald  Trump, eski adı Twitter olan X platformunda Elon Musk ile yapacağı röportaj öncesi yaklaşık 1 yıl sonra ilk kez paylaşım yaptı. Daha sonra Trump, X platformunda 1 milyondan fazla kişinin katıldığı sohbet odasında Elon Musk'a bir röportaj verdi.

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Eski adı Twitter olan X platformunda 2021 yılında hesabı askıya alınan ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, yeniden Twitter'da paylaşım yaptı.

Eski adı Twitter olan X platformunda 2021 yılında hesabı askıya alınan ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, yeniden Twitter'da paylaşım yaptı.

Trump, X platformunda Elon Musk ile yapacağı röportaj öncesi yaklaşık 1 yıl sonra ilk kez paylaşım yaptı.

Trump, X platformunda Elon Musk ile yapacağı röportaj öncesi yaklaşık 1 yıl sonra ilk kez paylaşım yaptı.

ABD’li milyarder Elon Musk, sosyal medya platformunu satın alması sonrası 2022’de Trump’ın yasağını kaldırmış, Trump ise 25 Ağustos 2023’te platformda sabıka fotoğrafını paylaşmıştı.

ABD’li milyarder Elon Musk, sosyal medya platformunu satın alması sonrası 2022’de Trump’ın yasağını kaldırmış, Trump ise 25 Ağustos 2023’te platformda sabıka fotoğrafını paylaşmıştı.

Trump, X platformunda 1 milyondan fazla kişinin katıldığı sohbet odasında Elon Musk'a bir röportaj verdi. ABD yerel saatiyle 20.00'de başlayacağı duyurulan röportajın yayınlandığı X'teki Space uygulaması mülakatın başlaması beklenen dakikalarda kilitlenince çok sayıda kullanıcı röportaja katılamadığı görüldü.

Trump, X platformunda 1 milyondan fazla kişinin katıldığı sohbet odasında Elon Musk'a bir röportaj verdi. ABD yerel saatiyle 20.00'de başlayacağı duyurulan röportajın yayınlandığı X'teki Space uygulaması mülakatın başlaması beklenen dakikalarda kilitlenince çok sayıda kullanıcı röportaja katılamadığı görüldü.

X'e siber saldırı yapıldığını ve bu sebeple kullanıcıların sağlıklı bir şekilde oturuma katılamadığını açıklayan Amerikalı milyarder Elon Musk, kısa süre sonra sorunun çözüldüğünü duyurdu. Yaşadığı suikasttan yasa dışı göçmen sorununa, ekonomiden dış politikaya kadar hemen her konuda görüşlerini anlatan Trump'ı, 1 milyondan fazla kişi dinledi. Röportaj 2 saat sürdü.

X'e siber saldırı yapıldığını ve bu sebeple kullanıcıların sağlıklı bir şekilde oturuma katılamadığını açıklayan Amerikalı milyarder Elon Musk, kısa süre sonra sorunun çözüldüğünü duyurdu. Yaşadığı suikasttan yasa dışı göçmen sorununa, ekonomiden dış politikaya kadar hemen her konuda görüşlerini anlatan Trump'ı, 1 milyondan fazla kişi dinledi. Röportaj 2 saat sürdü.
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Trump, suikasta uğradığı Pennsylvania'nın Butler bölgesine ekim ayında yeniden giderek bir miting daha düzenleyeceğini açıklayan Trump, kurşundan "mucize eseri" kurtulduğunu ve doğru açıdan ateşlenen tek bir kurşunun kendisini öldürebileceğini söyledi. Trump, "O yasa dışı göçmenler kartı hayatımı kurtardı" dedi.

Trump, suikasta uğradığı Pennsylvania'nın Butler bölgesine ekim ayında yeniden giderek bir miting daha düzenleyeceğini açıklayan Trump, kurşundan "mucize eseri" kurtulduğunu ve doğru açıdan ateşlenen tek bir kurşunun kendisini öldürebileceğini söyledi. Trump, "O yasa dışı göçmenler kartı hayatımı kurtardı" dedi.

Kendisinin tam bir İsrail dostu olduğunu söyleyen Trump, Orta Doğu'daki durumun iyi gitmediğini de ekledi.

Kendisinin tam bir İsrail dostu olduğunu söyleyen Trump, Orta Doğu'daki durumun iyi gitmediğini de ekledi.
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