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Gökhan Ünver’den Yine Harika Yorum: Çocuğunu Okula Bırakan “O” Veliyi Sizler de Tanıyacaksınız!

Gökhan Ünver’den Yine Harika Yorum: Çocuğunu Okula Bırakan “O” Veliyi Sizler de Tanıyacaksınız!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.01.2025 - 10:06

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Gökhan Ünver’in tespitlerle dolu birbirinden komik içeriklerine bir yenisi daha eklendi. Biliyorsunuz ki Ünver adeta canlandırdığı karakterleri hayatının bir döneminde yaşamışçasına doğrularla yansıtıyor. Şimdiyse sabah çocuğunu okula bırakırken eli ayağı birbirine karışan o velileri konu edindi. Kısa sürede viral olan video beğenilerle buluştu. Gelin detaylara geçelim.

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Ünver “o” velilerin okul kapısının önüne arabayı park ederek trafiği birbirine kattıklarından, çocuğu evde değil de arabada hazırlamasına birçok yorum yapmıştı.

Ünver “o” velilerin okul kapısının önüne arabayı park ederek trafiği birbirine kattıklarından, çocuğu evde değil de arabada hazırlamasına birçok yorum yapmıştı.

Ünver’in tiplemesiyle her şeyin gözümüzde canlanması an meselesi oldu. Peki ya sizlerin aklına gelenler oldu mu? Yoksa o kişi siz misiniz?

Ünver’in tiplemesiyle her şeyin gözümüzde canlanması an meselesi oldu. Peki ya sizlerin aklına gelenler oldu mu? Yoksa o kişi siz misiniz?

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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moonlight

HERGÜN SABAH AKŞAM O OKULUN ÖNÜ NASIL BİLİYORMUSUNUZ SURVİVOR HALT ETMİŞ YANINDA O KADAR DİYORUM ..

Gürbüz Vural

Çok komik ve zeki bir adam bence.