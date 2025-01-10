Gökhan Ünver’den Yine Harika Yorum: Çocuğunu Okula Bırakan “O” Veliyi Sizler de Tanıyacaksınız!

Gökhan Ünver’in tespitlerle dolu birbirinden komik içeriklerine bir yenisi daha eklendi. Biliyorsunuz ki Ünver adeta canlandırdığı karakterleri hayatının bir döneminde yaşamışçasına doğrularla yansıtıyor. Şimdiyse sabah çocuğunu okula bırakırken eli ayağı birbirine karışan o velileri konu edindi. Kısa sürede viral olan video beğenilerle buluştu. Gelin detaylara geçelim.