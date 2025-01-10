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Kardeşi Olacağını Öğrenen Tatlı Eva’nın Sevgi ve Heyecan Dolu Tepkileri Kalpleri Eritti

Kardeşi Olacağını Öğrenen Tatlı Eva’nın Sevgi ve Heyecan Dolu Tepkileri Kalpleri Eritti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.01.2025 - 11:28

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Sosyal medyanın sevilen ailesi Seda Özkan, Nisan Hakan Özkan ve dünyalar tatlısı kızları Eva Özkan her paylaşımlarıyla tebessüm ettirmeyi başaranlardan. Özellikle Eva’ya dair paylaşımları insanın içini ısıtıyor. Şimdiyse ailelerinin büyüyeceği haberini alan çift bunu kızlarına söylerken bir video çekti. Eva’nın tepkilerini gelin hep birlikte izleyelim!

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Tatlı kız annesinin hastaneye gittiğini duyar duymaz hamile olduğunu anlamıştı ardından ise kardeş geleceği için sevindiği anlar objektife yansıdı.

Tatlı kız annesinin hastaneye gittiğini duyar duymaz hamile olduğunu anlamıştı ardından ise kardeş geleceği için sevindiği anlar objektife yansıdı.

Eva, “Kocaman bir aile mi olacağız” sorusuyla hem anne babasını hem de bizleri tebessüm ettirdi.

Eva, “Kocaman bir aile mi olacağız” sorusuyla hem anne babasını hem de bizleri tebessüm ettirdi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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