Oyun Oynarken İki Duvar Arasına Sıkıştı: İtfaiye Ekipleri Çocuğu Kurtardı
Oyun Oynarken İki Duvar Arasına Sıkıştı: İtfaiye Ekipleri Çocuğu Kurtardı
Batman’da yaşanan olayda bir çocuk arkadaşlarıyla oyun oynarken iki duvar arasına girdi. Ancak çıkmak istediği noktada sıkıştı kaldı. Panik ve korkuyla çocuk orada beklerken, itfaiye ekipleri arandı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler müdahale etti. Gelin detaylara geçelim.
Kaynak: TRT Haber
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Çocuğun itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken sesi titreyerek “Bitmedi mi daha?” deyişi objektiflere yansıdı.
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Ekipler sayesinde çocuk sıkıştığı iki duvar arasından kurtarıldı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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