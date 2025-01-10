Oyun Oynarken İki Duvar Arasına Sıkıştı: İtfaiye Ekipleri Çocuğu Kurtardı

Batman’da yaşanan olayda bir çocuk arkadaşlarıyla oyun oynarken iki duvar arasına girdi. Ancak çıkmak istediği noktada sıkıştı kaldı. Panik ve korkuyla çocuk orada beklerken, itfaiye ekipleri arandı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler müdahale etti. Gelin detaylara geçelim.

Kaynak: TRT Haber