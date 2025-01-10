Öğrenince Canı Yandı: Bir İçerik Üreticisi Babasına Makyaj Malzemelerinin Fiyatlarını Tahmin Ettirdi

@yapraksualbayrak adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir genç kadın babasıyla yaptığı paylaşımlarıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Şimdiyse babasına makyaj malzemelerinin fiyatlarını tahmin ettirdi. Kimi uygun fiyatlı kimi yüksek fiyatlıydı. Gelin detaylara geçelim. Bakalım babası ne yorum yapmış?
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Babası kart ekstrelerinden dolayı fiyatların fazla olduğunu farkındaydı, ama neyin ne kadar olduğunu bilmiyordu.
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Babası fiyatları öğrenince “Bu kadar güzel yaptım seni, bu kadar para harcıyorsun” dedi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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