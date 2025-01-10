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Öğrenince Canı Yandı: Bir İçerik Üreticisi Babasına Makyaj Malzemelerinin Fiyatlarını Tahmin Ettirdi

Öğrenince Canı Yandı: Bir İçerik Üreticisi Babasına Makyaj Malzemelerinin Fiyatlarını Tahmin Ettirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.01.2025 - 13:58

İçerik Devam Ediyor

@yapraksualbayrak adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir genç kadın babasıyla yaptığı paylaşımlarıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Şimdiyse babasına makyaj malzemelerinin fiyatlarını tahmin ettirdi. Kimi uygun fiyatlı kimi yüksek fiyatlıydı. Gelin detaylara geçelim. Bakalım babası ne yorum yapmış?

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Babası kart ekstrelerinden dolayı fiyatların fazla olduğunu farkındaydı, ama neyin ne kadar olduğunu bilmiyordu.

Babası kart ekstrelerinden dolayı fiyatların fazla olduğunu farkındaydı, ama neyin ne kadar olduğunu bilmiyordu.

Babası fiyatları öğrenince “Bu kadar güzel yaptım seni, bu kadar para harcıyorsun” dedi.

Babası fiyatları öğrenince “Bu kadar güzel yaptım seni, bu kadar para harcıyorsun” dedi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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