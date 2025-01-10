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Akıllarda Tek Bir Soru “Neden”: Yatakta Takla Atan Adam Cama Girince Hastanelik Oldu

Akıllarda Tek Bir Soru “Neden”: Yatakta Takla Atan Adam Cama Girince Hastanelik Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.01.2025 - 12:53

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Bazen önünü arkasını düşünmeden bir anlık gaza gelerek yersiz aksiyonlarda bulunabiliyoruz. Şanslı olanlar başına bir iş gelmeden eğlendiğiyle kalırken, şanssız olanlarsa soluğu hastanede alıyor. @reginaabm3 adlı TikTok kullanıcısı da böyle bir paylaşımıyla 3 milyonu aşkın izlenme aldı. Gelin detaylara geçelim.

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İçerik üreticisi erkek arkadaşının yatağa takla atarak girdiği anları kaydetmek için video çekiyordu.

İçerik üreticisi erkek arkadaşının yatağa takla atarak girdiği anları kaydetmek için video çekiyordu.

Ancak adam hızını alamayınca bacakları yatağın yanındaki cama çarptı ve cam patladı.

Ancak adam hızını alamayınca bacakları yatağın yanındaki cama çarptı ve cam patladı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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