Yeni Evlendiği Kocasının Evliliğe Hazır Olmadığını Öğrenince Dünyası Başına Yıkılan Kadın

Evlilik her ne kadar zahmet gerektiren bir durum olsa da iki tarafın da hazır hissedebilmesi son derece önemli. Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, evlendiği kocasının evliliğe hazır olmadığını öğrendi. Kocasının kendisine vakit ayıramadığını da vurgulayan kadın, 'yıkılmış' hissettiğini anlattı. Diğer kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.