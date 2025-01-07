Yeni Evlendiği Kocasının Evliliğe Hazır Olmadığını Öğrenince Dünyası Başına Yıkılan Kadın
Yeni Evlendiği Kocasının Evliliğe Hazır Olmadığını Öğrenince Dünyası Başına Yıkılan Kadın
Evlilik her ne kadar zahmet gerektiren bir durum olsa da iki tarafın da hazır hissedebilmesi son derece önemli. Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, evlendiği kocasının evliliğe hazır olmadığını öğrendi. Kocasının kendisine vakit ayıramadığını da vurgulayan kadın, 'yıkılmış' hissettiğini anlattı. Diğer kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.
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Evliliklerde zaman zaman bazı çalkalanmalar yaşanabiliyor. Bu da ayrılığı beraberinde getiriyor.
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Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı da yeni evlendiği eşinin kendisine vakit ayıramadığını, sürekli kuzeniyle olduğunu anlattı. Bu konuyu kendisine açtığında ise bu şekilde bir dönüt almış👇
"Yıkıldığını" dile getiren kullanıcıya yorumlar gecikmedi. İşte o yorumlardan bazıları👇
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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