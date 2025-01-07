Çevresinde İlgi Odağı Olup Adeta Bir Güneş Gibi Işıl Işıl Parlamayı Seven Burçlar
Çevresinde İlgi Odağı Olup Adeta Bir Güneş Gibi Işıl Işıl Parlamayı Seven Burçlar
Bazı burçlar var ki spot ışıklarını görünce adeta canlanıyor! İlgi odağı olmak onlar için sadece bir tercih değil, bir yaşam tarzı. Kimi liderlik vasıflarıyla, kimi karizmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İşte sahnede parlayan ve tüm gözleri üzerinde toplamayı seven burçlar...
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Aslan Burcu
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Koç Burcu
Yay Burcu
İkizler Burcu
Terazi Burcu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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