Altın Küre'de Ariana Grande'ye Yöneltilen "Büyükanne" Sorusu İnfiale Sebep Oldu

Güçlü sesi ve eşsiz tarzıyla her zaman göz önünde olan ünlü sanatçı Ariana Grande’yi tanımayan yoktur. Son dönemde hem kariyerindeki başarıları hem de fiziksel değişimiyle sıkça gündeme gelen Ariana, geçtiğimiz günlerde Altın Küre Ödülleri’ne katılarak şıklığıyla bir kez daha hayran bıraktı. Wicked filminde canlandırdığı Glinda rolüyle 'En İyi Yardımcı Oyuncu' kategorisinde aday gösterilen başarılı sanatçı, ödül töreninde yöneltilen ilginç bir soru nedeniyle sosyal medyada tartışmaların odağı oldu.

İşte detaylar...