Altın Küre'de Ariana Grande'ye Yöneltilen "Büyükanne" Sorusu İnfiale Sebep Oldu
Altın Küre'de Ariana Grande'ye Yöneltilen "Büyükanne" Sorusu İnfiale Sebep Oldu
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/stephaniesot...
Güçlü sesi ve eşsiz tarzıyla her zaman göz önünde olan ünlü sanatçı Ariana Grande’yi tanımayan yoktur. Son dönemde hem kariyerindeki başarıları hem de fiziksel değişimiyle sıkça gündeme gelen Ariana, geçtiğimiz günlerde Altın Küre Ödülleri’ne katılarak şıklığıyla bir kez daha hayran bıraktı. Wicked filminde canlandırdığı Glinda rolüyle 'En İyi Yardımcı Oyuncu' kategorisinde aday gösterilen başarılı sanatçı, ödül töreninde yöneltilen ilginç bir soru nedeniyle sosyal medyada tartışmaların odağı oldu.
İşte detaylar...
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Güçlü vokali ve tarzıyla bildiğimiz başarılı sanatçı Ariana Grande'yi hepimiz tanıyoruz.
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Hatırlarsanız başarılı sanatçı, geçtiğimiz günlerde verdiği kilolarla gündem gelmiş, epey bi' adından söz ettirmişti.
Başarılı sanatçı, geçtiğimiz günlerde Altın Küre ödüllerini katılarak gözleri kamaştırdı. Wicked filminde hayat verdiği Glinda rolüyle "en iyi yardımcı oyuncu rolü"ne aday gösterilmişti. Fakat ödülü kazanamamıştı.
Ariana Grande, etkinlik öncesinde röportaj yapan kişinin sorduğu soruyla adeta dumur oldu. Sorulan "Büyükannen yaşıyor mu?" sorusu tepki çekti.
Hiç istifini bozmadan soruyu yanıtlayan Grande, sosyal medyada gündem oldu. "Evet hala hayatta, 99 yaşında" dedi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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