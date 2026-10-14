Bir Kente İlk Kez Tren Geliyor: Ankara 1 Saat 20 Dakikaya Düşecek
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Hızlı tren haritasına yeni bir il ekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nda sahadaki son durumu paylaştı. Hat tamamlandığında Çorum ilk kez demiryolu ağına bağlanacak, Ankara ile arasındaki yolculuk 1 saat 20 dakikaya inecek.
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Çorum-Ankara 1 saat 20 dakikaya, Ankara-Samsun 2,5 saate inecek.
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Delice-Çorum kesiminde ilerleme yüzde 40'ı geçti, kazıda oran yüzde 90'a ulaştı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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