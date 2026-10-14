Bir Kente İlk Kez Tren Geliyor: Ankara 1 Saat 20 Dakikaya Düşecek

Bugüne kadar Çorum'dan Ankara'ya ulaşım yalnızca karayoluyla sağlanıyordu. Saatte 200 kilometre hıza göre tasarlanan hat, kenti ilk kez raylarla buluşturacak. Uraloğlu, 'Çorum-Ankara arası 1 saat 20 dakikaya düşecek. Hattın Samsun'a kadar tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresi ise 2,5 saat sürecek' dedi.

Bakanlık, hat tamamen hizmete girdiğinde yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınmasını öngörüyor.

Projenin devamı için de düğmeye basıldı. 66 kilometrelik Çorum-Merzifon ve 37 kilometrelik Merzifon-Havza kesimlerinin ihaleleri yapıldı. Yer teslimi tamamlandıktan sonra şantiyeler kurulacak ve bu iki kesimde de çalışmalar başlayacak.

Hattın önemi yalnızca yolcu taşımacılığıyla sınırlı değil. Uraloğlu'na göre yeni bağlantı Karadeniz'i İç Anadolu ve Akdeniz'e güçlü bir demiryolu hattıyla bağlayacak; Samsun Limanı ile Mersin Limanı arasındaki yük taşımacılığına da katkı sağlayacak.