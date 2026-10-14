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Bir Kente İlk Kez Tren Geliyor: Ankara 1 Saat 20 Dakikaya Düşecek

Bir Kente İlk Kez Tren Geliyor: Ankara 1 Saat 20 Dakikaya Düşecek

Samsun Çorum Hızlı Tren
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
14.10.2026 - 13:00
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Hızlı tren haritasına yeni bir il ekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nda sahadaki son durumu paylaştı. Hat tamamlandığında Çorum ilk kez demiryolu ağına bağlanacak, Ankara ile arasındaki yolculuk 1 saat 20 dakikaya inecek.

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Çorum-Ankara 1 saat 20 dakikaya, Ankara-Samsun 2,5 saate inecek.

Çorum-Ankara 1 saat 20 dakikaya, Ankara-Samsun 2,5 saate inecek.

Bugüne kadar Çorum'dan Ankara'ya ulaşım yalnızca karayoluyla sağlanıyordu. Saatte 200 kilometre hıza göre tasarlanan hat, kenti ilk kez raylarla buluşturacak. Uraloğlu, 'Çorum-Ankara arası 1 saat 20 dakikaya düşecek. Hattın Samsun'a kadar tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresi ise 2,5 saat sürecek' dedi.

Bakanlık, hat tamamen hizmete girdiğinde yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınmasını öngörüyor.

Projenin devamı için de düğmeye basıldı. 66 kilometrelik Çorum-Merzifon ve 37 kilometrelik Merzifon-Havza kesimlerinin ihaleleri yapıldı. Yer teslimi tamamlandıktan sonra şantiyeler kurulacak ve bu iki kesimde de çalışmalar başlayacak.

Hattın önemi yalnızca yolcu taşımacılığıyla sınırlı değil. Uraloğlu'na göre yeni bağlantı Karadeniz'i İç Anadolu ve Akdeniz'e güçlü bir demiryolu hattıyla bağlayacak; Samsun Limanı ile Mersin Limanı arasındaki yük taşımacılığına da katkı sağlayacak.

Delice-Çorum kesiminde ilerleme yüzde 40'ı geçti, kazıda oran yüzde 90'a ulaştı.

Delice-Çorum kesiminde ilerleme yüzde 40'ı geçti, kazıda oran yüzde 90'a ulaştı.

Toplam 293 kilometre uzunluğundaki hat, Kırıkkale'nin Delice ilçesinden başlıyor; Çorum ve Merzifon üzerinden geçerek Samsun'a ulaşıyor. Şu an sahadaki en yoğun mesai, projenin 120 kilometrelik Delice-Çorum ayağında harcanıyor.

Bakanlığın paylaştığı güzergah haritasına göre tren, Delice'den sonra Sungurlu'ya uğrayacak; Çorum'un ardından Mecitözü ve Merzifon üzerinden Havza'ya uzanacak. Sungurlu ve Çorum'daki organize sanayi bölgeleri de hat üzerinde yer alıyor.

Uraloğlu, Delice-Çorum kesiminde 3 bin 14 personel ve 850 iş makinesiyle gece gündüz çalışıldığını anlattı. Bakanın paylaştığı bilgilere göre kesimdeki genel ilerleme yüzde 40'ın üzerine çıktı.

Kazı işlerinde ise tablo çok daha ileride. Bu kalemde yüzde 90'lık ilerleme sağlanırken 8 tünelde çalışmalar sürüyor, 31 köprünün 19'unda yapım devam ediyor. Aç-kapa yapıları, alt ve üst geçitler ile menfezlerde de ekipler sahada.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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