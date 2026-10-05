Beklenen Hızlı Tren Hattının İlk Kesimi Açılıyor: Yol Süresi 4 Saatten 1,5 Saate Düşecek
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacağını duyurdu. Hattın açılmasıyla Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren ağına dahil olacak.
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Projenin en uzun etabı olan Çerkezköy-Kapıkule kesimi, saatte 200 kilometre hıza uygun olarak inşa edildi.
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Bakan Uraloğlu'na göre hat, yolcu taşımacılığında seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate indirecek.
Babaeski, Lüleburgaz ve Büyükkarıştıran'da yeni istasyon binaları yapıldı; Kapıkule'de hat sayısı artırıldı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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