Beklenen Hızlı Tren Hattının İlk Kesimi Açılıyor: Yol Süresi 4 Saatten 1,5 Saate Düşecek

Çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli sistemle tasarlanan kesimde 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üst geçit ile 175 menfez inşa edildi. Hat boyunca toplam 353 kilometre ray döşendi.

Halkalı-Kapıkule hızlı tren projesi, toplamda yaklaşık 229 kilometre uzunluğunda ve üç etaptan oluşuyor. 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimi bu etapların en uzunu olarak öne çıkıyor.