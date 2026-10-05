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Beklenen Hızlı Tren Hattının İlk Kesimi Açılıyor: Yol Süresi 4 Saatten 1,5 Saate Düşecek

Beklenen Hızlı Tren Hattının İlk Kesimi Açılıyor: Yol Süresi 4 Saatten 1,5 Saate Düşecek

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 11:10
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacağını duyurdu. Hattın açılmasıyla Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren ağına dahil olacak.

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Projenin en uzun etabı olan Çerkezköy-Kapıkule kesimi, saatte 200 kilometre hıza uygun olarak inşa edildi.

Projenin en uzun etabı olan Çerkezköy-Kapıkule kesimi, saatte 200 kilometre hıza uygun olarak inşa edildi.

Çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli sistemle tasarlanan kesimde 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üst geçit ile 175 menfez inşa edildi. Hat boyunca toplam 353 kilometre ray döşendi.

Halkalı-Kapıkule hızlı tren projesi, toplamda yaklaşık 229 kilometre uzunluğunda ve üç etaptan oluşuyor. 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimi bu etapların en uzunu olarak öne çıkıyor.

Bakan Uraloğlu'na göre hat, yolcu taşımacılığında seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate indirecek.

Bakan Uraloğlu'na göre hat, yolcu taşımacılığında seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate indirecek.

Uraloğlu, yolcu taşımacılığında seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate, yük taşımacılığında ise 8,5 saatten 3,5 saate düşeceğini belirtti.

Hattın yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkması hedefleniyor.

Babaeski, Lüleburgaz ve Büyükkarıştıran'da yeni istasyon binaları yapıldı; Kapıkule'de hat sayısı artırıldı.

Babaeski, Lüleburgaz ve Büyükkarıştıran'da yeni istasyon binaları yapıldı; Kapıkule'de hat sayısı artırıldı.

Proje kapsamında Babaeski, Lüleburgaz ve Büyükkarıştıran'da yeni istasyon binaları inşa edildi. Kapıkule ve Edirne gar binaları ise yeniden yapıldı.

Sınır kapısı Kapıkule'de demiryolu hat sayısı 23'ten 42'ye, toplam hat uzunluğu ise 14 bin 840 metreden 29 bin 680 metreye çıkarıldı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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