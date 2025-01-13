League of Legends Oyuncularını Kahreden Haber Geldi: Tüm Şampiyonları Açmak Yıllarınızı Alabilir!
League of Legends Oyuncularını Kahreden Haber Geldi: Tüm Şampiyonları Açmak Yıllarınızı Alabilir!
Yıllardır hayatımızda olan League of Legends, birkaç gün önce yeni sezona giriş yaptı. Bu sezon ile birlikte oyuna birçok yeni eklenti geldi. Bununlar birlikte bazı düzenlemelere de gidildi. Bu düzenlemelerden birisi de oyun içi birimlerde yapıldı.
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Yeni sezon geldi!
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Yeni Battle Pass sistemi.
Yeni Battle Pass sistemi ile mavi öz kazanımı da değişti.
Tüm şampiyonları açmak 6 yıl sürebilir!
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