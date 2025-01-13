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League of Legends Oyuncularını Kahreden Haber Geldi: Tüm Şampiyonları Açmak Yıllarınızı Alabilir!

League of Legends Oyuncularını Kahreden Haber Geldi: Tüm Şampiyonları Açmak Yıllarınızı Alabilir!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
13.01.2025 - 15:05

Yıllardır hayatımızda olan League of Legends, birkaç gün önce yeni sezona giriş yaptı. Bu sezon ile birlikte oyuna birçok yeni eklenti geldi. Bununlar birlikte bazı düzenlemelere de gidildi. Bu düzenlemelerden birisi de oyun içi birimlerde yapıldı.

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Yeni sezon geldi!

Yeni sezon geldi!

League of Legends, yeni sezona iddialı bir giriş yaptı. Noxus temasına sahip olan bu sezonda, yeni eşyalar ve Atakhan adında yeni bir canavar eklendi. Tüm bunların yanında oyunun haritası, Noxus'u temsil edecek şekilde elden geçirildi.

Yeni Battle Pass sistemi.

Yeni Battle Pass sistemi.

League of Legends'ın yeni sezonunda birçok yenilik bulunuyor. Bunlardan birisi de yeni Battle Pass sistemi. Bu sistem sayesinde mavi ve turuncu öz kazanabiliyorsunuz. Bunun yanında karakter kostümleri de bu Battle Pass'in bir parçası. Bu yeni sistemin ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki farklı türü bulunuyor.

Yeni Battle Pass sistemi ile mavi öz kazanımı da değişti.

Yeni Battle Pass sistemi ile mavi öz kazanımı da değişti.

Normalde her seviye atladığınızda bir şampiyon kapsülü kazanıyordunuz. Riot Games, bir değişikliğe giderek bu durumu değiştirdi. Bu değişiklikle birlikte artık 50. Seviye'den sonra şampiyon kapsülü kazanamaycaksınız. Mavi öz kazanımını ise sandıklardan ve Battle Pass üzerinden sağlayacaksınız.

Tüm şampiyonları açmak 6 yıl sürebilir!

Tüm şampiyonları açmak 6 yıl sürebilir!

Bir Reddit kullanıcısı, yeni sistemi baz alarak bir hesaplama yaptı. Bu hesaplamalara göre de bir şampiyonu ücretsiz bir şekilde açmak için ortalama 882 saat harcamanız gerekebilir. Bununla birlikte hiç para yatırmadan 170 şampiyonu açmak neredeyse 6 yıl sürebilir.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
Onedio Üyesi
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