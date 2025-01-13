League of Legends Oyuncularını Kahreden Haber Geldi: Tüm Şampiyonları Açmak Yıllarınızı Alabilir!

League of Legends'ın yeni sezonunda birçok yenilik bulunuyor. Bunlardan birisi de yeni Battle Pass sistemi. Bu sistem sayesinde mavi ve turuncu öz kazanabiliyorsunuz. Bunun yanında karakter kostümleri de bu Battle Pass'in bir parçası. Bu yeni sistemin ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki farklı türü bulunuyor.