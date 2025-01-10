Assassin's Creed Shadows Yine Ertelendi: Ubisoft'ta Neler Oluyor?
Assassin's Creed Shadows Yine Ertelendi: Ubisoft'ta Neler Oluyor?
2024 yılında çıkması planlanan Assassin's Creed Shadows, Ubisoft tarafından ertelenmişti. 14 Şubat 2025 tarihine ertelenen oyun, son gelen güncelleme ile yeniden ertelendi. Görünen o ki Ubisoft'ta işler yolunda gitmiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seriyi devam ettirecek oyun.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyunun 2024 yılında çıkması planlanmıştı.
Bir erteleme daha yaşandı.
Ubisoft'ta çalkantılı süreç.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın