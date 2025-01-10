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Assassin's Creed Shadows Yine Ertelendi: Ubisoft'ta Neler Oluyor?

Assassin's Creed Shadows Yine Ertelendi: Ubisoft'ta Neler Oluyor?

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
10.01.2025 - 16:05

2024 yılında çıkması planlanan Assassin's Creed Shadows, Ubisoft tarafından ertelenmişti. 14 Şubat 2025 tarihine ertelenen oyun, son gelen güncelleme ile yeniden ertelendi. Görünen o ki Ubisoft'ta işler yolunda gitmiyor.

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Seriyi devam ettirecek oyun.

Seriyi devam ettirecek oyun.

Assassin's Creed markası, 2020 yılından bu yana büyük çaplı bir oyun çıkarmadı. 2023 yılında piyasaya sürülen Mirage, daha çok yan oyun gözüyle bakılan bir yapım olmuştu. Assassin's Creed Shadows ise seriyi devam ettirecek büyük oyun olacak.

Oyunun 2024 yılında çıkması planlanmıştı.

Oyunun 2024 yılında çıkması planlanmıştı.

Assassin's Creed Shadows, planlamalara göre 2024 yılının son çeyreğinde oyuncularla buluşacaktı. Birçok videosu yayınlanan yapım, çıkmasına sayılı günler kala 2025 yılına ertelendi.

Bir erteleme daha yaşandı.

Bir erteleme daha yaşandı.
twitter.com

2024 yılından 14 Şubat 2025 tarihine ertelenen oyun, bu sefer de Mart ayına ertelendi. Oyunun ertelenme sebebinin ise oyunculara daha derli toplu bir deneyim sunmak istemeleri.

Ubisoft'ta çalkantılı süreç.

Ubisoft'ta çalkantılı süreç.

Mali açıdan kötü günler geçiren Ubisoft, medyada gündem olmaya devam ediyor. Ortaya atılan dedikodulara göre Assassin's Creed Shadows, Ubisoft'un yükselişini veya tamamen dibe batışını sağlayabilir. Bu nedenle bu oyuna verilen önem diğer oyunlara nazaran daha fazla.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
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