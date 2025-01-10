Assassin's Creed Shadows Yine Ertelendi: Ubisoft'ta Neler Oluyor?

Mali açıdan kötü günler geçiren Ubisoft, medyada gündem olmaya devam ediyor. Ortaya atılan dedikodulara göre Assassin's Creed Shadows, Ubisoft'un yükselişini veya tamamen dibe batışını sağlayabilir. Bu nedenle bu oyuna verilen önem diğer oyunlara nazaran daha fazla.