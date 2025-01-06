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Rust Oynarken Kilo Veren Oyuncudan Zombi Kıyametine Hazırlanana Haftanın En Komik Steam Yorumları!

Rust Oynarken Kilo Veren Oyuncudan Zombi Kıyametine Hazırlanana Haftanın En Komik Steam Yorumları!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
06.01.2025 - 15:20

Oyun incelemek basına özel bir durum değil. Birçok oyuncu, Steam'den satın alıp oynadıkları oyunlar hakkında deneyimlerini paylaşıyor. Tabii, bu deneyimleri mizah unsurları ile birleştirip yüzlerde tebessüm bırakan oyuncular da var. Biz de geçtiğimiz hafta yayınlanmış en komik Steam incelemelerini derledik.

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10. Bir gönül davası anlatasam ağlarsın.

10. Bir gönül davası anlatasam ağlarsın.

Oyun: Mount and Blade 2: Bannerlord

9. Nazım Hikmet'in en sevdiğim şiiri.

9. Nazım Hikmet'in en sevdiğim şiiri.

Oyun: Cyberpunk 2077

8. Verilerimiz bitti, sıra donanımlarımızda!

8. Verilerimiz bitti, sıra donanımlarımızda!

Oyun: Delta Force

7. Ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm?

7. Ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm?

Oyun: Elden Ring

6. Viraja sert giren bir oyuncu daha.

6. Viraja sert giren bir oyuncu daha.

Oyun: Euro Truck Simulator 2

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5. Futbol oyunları dipsiz bir kuyu gibidir.

5. Futbol oyunları dipsiz bir kuyu gibidir.

Oyun: EA FC 25

4. Örümcek adam insanları öldürmez!

4. Örümcek adam insanları öldürmez!

Oyun: Rainbow Six Siege

3. Bir söylentiye göre Witcher 3'de at sürme mekaniklerini tasarlayan yazılımcı, Interpol'ün en çok arananlar listesinde yer alıyor.

3. Bir söylentiye göre Witcher 3'de at sürme mekaniklerini tasarlayan yazılımcı, Interpol'ün en çok arananlar listesinde yer alıyor.

Oyun: The Witcher 3

2. Yeni diyet önerileri listesinde Rust'a da yer vermeliyiz.

2. Yeni diyet önerileri listesinde Rust'a da yer vermeliyiz.

Oyun: Rust

1. 7.099 saat tam olarak 295 güne denk geliyor. Olası bir zombi kıyameti senaryosunda bu arkadaşı bulun.

1. 7.099 saat tam olarak 295 güne denk geliyor. Olası bir zombi kıyameti senaryosunda bu arkadaşı bulun.

Oyun: Project Zomboid

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
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