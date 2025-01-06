Rust Oynarken Kilo Veren Oyuncudan Zombi Kıyametine Hazırlanana Haftanın En Komik Steam Yorumları!
Rust Oynarken Kilo Veren Oyuncudan Zombi Kıyametine Hazırlanana Haftanın En Komik Steam Yorumları!
Oyun incelemek basına özel bir durum değil. Birçok oyuncu, Steam'den satın alıp oynadıkları oyunlar hakkında deneyimlerini paylaşıyor. Tabii, bu deneyimleri mizah unsurları ile birleştirip yüzlerde tebessüm bırakan oyuncular da var. Biz de geçtiğimiz hafta yayınlanmış en komik Steam incelemelerini derledik.
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10. Bir gönül davası anlatasam ağlarsın.
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9. Nazım Hikmet'in en sevdiğim şiiri.
8. Verilerimiz bitti, sıra donanımlarımızda!
7. Ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm?
6. Viraja sert giren bir oyuncu daha.
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5. Futbol oyunları dipsiz bir kuyu gibidir.
4. Örümcek adam insanları öldürmez!
3. Bir söylentiye göre Witcher 3'de at sürme mekaniklerini tasarlayan yazılımcı, Interpol'ün en çok arananlar listesinde yer alıyor.
2. Yeni diyet önerileri listesinde Rust'a da yer vermeliyiz.
1. 7.099 saat tam olarak 295 güne denk geliyor. Olası bir zombi kıyameti senaryosunda bu arkadaşı bulun.
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