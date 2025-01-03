Analizcilere Göre GTA 6 Çıktığı İlk Sene 3 Milyar Dolardan Fazla Kazanç Sağlayacak!
Analizcilere Göre GTA 6 Çıktığı İlk Sene 3 Milyar Dolardan Fazla Kazanç Sağlayacak!
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Tarihin en çok beklenen oyunu.
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GTA 5'in başarısı da GTA 6'ya olan beklentileri bir hayli artırdı.
Finans analizcileri de bu durumu doğruluyor.
Financial Times, GTA 6 beklentilerini yayınladı.
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