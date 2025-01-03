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Analizcilere Göre GTA 6 Çıktığı İlk Sene 3 Milyar Dolardan Fazla Kazanç Sağlayacak!

Analizcilere Göre GTA 6 Çıktığı İlk Sene 3 Milyar Dolardan Fazla Kazanç Sağlayacak!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
03.01.2025 - 17:11

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımı olan GTA 6, çoğu oyuncunun hayallerini süslüyor. Henüz çıkmadan rekorlar kırmaya başlayan oyun, yeni bir iddia ile gündeme geldi. Finans analizcilerine göre, GTA 6 çıktığı ilk yıl 3 milyar dolardan fazla gelir sağlayabilir.

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Tarihin en çok beklenen oyunu.

Tarihin en çok beklenen oyunu.

GTA 6, şimdiye kadar ki en çok beklenen oyun olabilir. Hatta ve hatta şimdiye kadar ki en çok beklenen eğlence ürünü olabilir. GTA 6, sadece yayınlanan fragmanı ile rekorlar kırmayı başarmıştı.

GTA 5'in başarısı da GTA 6'ya olan beklentileri bir hayli artırdı.

GTA 5'in başarısı da GTA 6'ya olan beklentileri bir hayli artırdı.

GTA 5, dünya genelinde 200 milyondan fazla kopya satmayı başarmıştı. Bu sayı, neredeyse tüm Assassin's Creed oyunlarının satış sayısına eşdeğer. Bu durum da doğal olarak yeni GTA oyununun finansal beklentilerini zirveye taşıyor.

Finans analizcileri de bu durumu doğruluyor.

Finans analizcileri de bu durumu doğruluyor.

Ünlü finans kuruluşlarının yaptığı analizlere göre, GTA 6'nın çıkışı büyük bir yankı uyandıracak. Büyük satış rakamlarına erişmesi beklenen oyun, Rockstar Games'e büyük paralar kazandıracak.

Financial Times, GTA 6 beklentilerini yayınladı.

Financial Times, GTA 6 beklentilerini yayınladı.

Ünlü finans kuruluşlarından olan Financial Times, GTA 6'dan beklentilerini paylaştı. Financial Times'a göre GTA 6, piyasaya sürüldüğü ilk yıl 3.2 milyar dolarlık bir gelir sağlayacak.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
Onedio Üyesi
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