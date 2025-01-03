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Kanye West'den The Last of Us 2' Açıklaması: Şimdiye Kadar Yapılmış En İyi Oyun!

Kanye West'den The Last of Us 2' Açıklaması: Şimdiye Kadar Yapılmış En İyi Oyun!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
03.01.2025 - 16:21

The Last of Us 2, oyun dünyasını ikiye bölen bir yapım olmuştu. Çok fazla seveni olmakla birlikte çok fazla da nefret edeni bulunuyor. Seven oyunculardan birisi de hepimizin adını mutlaka duyduğu Kanye West. The Last of Us 2'nin şimdiye kadar ki en iyi oyun olduğunu düşünen şarkıcı, bu görüşünü sosyal medyadan paylaştı.

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Sosyal medya hesabından bir hikâye paylaştı.

Sosyal medya hesabından bir hikâye paylaştı.

Ünlü şarkıcı Kanye West, Instagram hesabından bir hikâye yayınladı. Bu hikayede The Last of Us Part 2 oynadığını belirten ünlü şarkıcı, bu oyunun şimdiye kadar yapılmış en iyi iş olduğunu dile getirdi.

Bu gönderinin reklam anlaşması olmadığını da dile getirdi.

Bu gönderinin reklam anlaşması olmadığını da dile getirdi.

Bu hikâyeden sonra bazı oyuncular bunun bir reklam kampanyası olabileceğini düşündü. Kanye West ise bu gönderinin herhangi bir sponsor ve reklam içermediğini dile getirdi.

Bu hikâye sosyal medyada da gündem oldu.

Bu hikâye sosyal medyada da gündem oldu.
twitter.com

The Last of Us 2 hayranları, Kanye'nin bu hikâyesinin ardından sosyal medyada paylaşımlar yapmaya başladı. Bazı oyuncular ise bu hikâyenin gerçekliğini sorguladı.

The Last of Us Part 2, büyük tartışmalara ev sahipliği yapmıştı.

The Last of Us Part 2, büyük tartışmalara ev sahipliği yapmıştı.

Çıktığı dönem büyük eleştriler toplayan olan yapım, oyun dünyasını adeta ikiye bölmüştü. Oynanış kısmında her ne kadar çok sağlam bir oyun olsa da hikâye kısmında oyuncuların bir kısmını üzmüştü.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
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