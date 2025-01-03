Kanye West'den The Last of Us 2' Açıklaması: Şimdiye Kadar Yapılmış En İyi Oyun!
Kanye West'den The Last of Us 2' Açıklaması: Şimdiye Kadar Yapılmış En İyi Oyun!
The Last of Us 2, oyun dünyasını ikiye bölen bir yapım olmuştu. Çok fazla seveni olmakla birlikte çok fazla da nefret edeni bulunuyor. Seven oyunculardan birisi de hepimizin adını mutlaka duyduğu Kanye West. The Last of Us 2'nin şimdiye kadar ki en iyi oyun olduğunu düşünen şarkıcı, bu görüşünü sosyal medyadan paylaştı.
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Sosyal medya hesabından bir hikâye paylaştı.
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Bu gönderinin reklam anlaşması olmadığını da dile getirdi.
Bu hikâye sosyal medyada da gündem oldu.
The Last of Us Part 2, büyük tartışmalara ev sahipliği yapmıştı.
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