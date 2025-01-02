2025 Ocak PlayStation Plus Aylık Oyunları Açıklandı: Oyuncular Tarafından Linçlenen Suicide Squad Listede!
2025 Ocak PlayStation Plus Aylık Oyunları Açıklandı: Oyuncular Tarafından Linçlenen Suicide Squad Listede!
PlayStation Plus, oyunculara her ay farklı oyunlar hediye ediyor. 2025'in ilk ayında ise üç farklı temada üç farklı oyun bizlerle buluşacak. Oyunlara 7 Ocak tarihinde erişebileceksiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu ayın göze çarpan oyunu Suicide Squad.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Need for Speed serisinin sevilen oyunu.
Seçimli oyunların kralı.
Aralık ayı oyunları için son şansınız.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın