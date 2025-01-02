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2025 Ocak PlayStation Plus Aylık Oyunları Açıklandı: Oyuncular Tarafından Linçlenen Suicide Squad Listede!

2025 Ocak PlayStation Plus Aylık Oyunları Açıklandı: Oyuncular Tarafından Linçlenen Suicide Squad Listede!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
02.01.2025 - 12:10

PlayStation Plus, oyunculara her ay farklı oyunlar hediye ediyor. 2025'in ilk ayında ise üç farklı temada üç farklı oyun bizlerle buluşacak. Oyunlara 7 Ocak tarihinde erişebileceksiniz.

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Bu ayın göze çarpan oyunu Suicide Squad.

Bu ayın göze çarpan oyunu Suicide Squad.

Rocksteady tarafından geliştirilen Suicide Squad, oyuncular tarafından beğenilmeyen bir yapım olmuştu. Düşük oyuncu sayıları nedeniyle de oyuna olan destek tamamen sonlandı.

Need for Speed serisinin sevilen oyunu.

Need for Speed serisinin sevilen oyunu.

Need for Speed Hot Pursuit, serinin en sevilen oyunlarından birisi. Yarışcılar ve polisler arasındaki mücadeleyi öne çıkaran yapım, 2020 yılında yenilenerek piyasaya sürülmüştü.

Seçimli oyunların kralı.

Seçimli oyunların kralı.

Stanley Parable, sizlere alışık olmadığınız bir macera sunuyor. Bir labirentte doğru yolu bulmaya çalıştığınız bu yapım, yaptığınız seçimlere göre şekilleniyor. Her oyuncunun mutlaka şans vermesi gereken yapım, bu ayın ücretsiz oyunlar kataloğunda yer alacak.

Aralık ayı oyunları için son şansınız.

Aralık ayı oyunları için son şansınız.

PlayStation Plus oyunları, 7 Ocak tarihinde erişime açılacak. Bu tarihe kadar da geçtiğimiz ayın oyunlarını kütüphaneye ekleyebilirsiniz. Bu oyunları kaçırmamak için ise kısıtlı zamanınız var.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
Onedio Üyesi
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