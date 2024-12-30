Söylenti: Disney Daha Fazla Indiana Jones Oyunu Yapmak İstiyor!
Söylenti: Disney Daha Fazla Indiana Jones Oyunu Yapmak İstiyor!
Indiana Jones and the Great Circle, oyuncular ve eleştirmenler tarafından olumlu yorumlar almayı başardı. Macera türündeki oyun, bizlere keyifli vakitler geçirtmeyi hedefliyordu. Çıkışının ardından büyük bir başarı yakalayan oyun için devam sinyalleri ortaya çıkmış olabilir.
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Serinin hayranları oyunu beğenmişti.
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Oyunun geliştirici koltuğunda tanıdık bir isim var.
Ortaya çıkan yeni söylentiye göre de bu seri devam edebilir.
Disney'in bunu istemesi büyük bir ihtimal.
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