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Söylenti: Disney Daha Fazla Indiana Jones Oyunu Yapmak İstiyor!

Söylenti: Disney Daha Fazla Indiana Jones Oyunu Yapmak İstiyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
30.12.2024 - 20:01

Indiana Jones and the Great Circle, oyuncular ve eleştirmenler tarafından olumlu yorumlar almayı başardı. Macera türündeki oyun, bizlere keyifli vakitler geçirtmeyi hedefliyordu. Çıkışının ardından büyük bir başarı yakalayan oyun için devam sinyalleri ortaya çıkmış olabilir.

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Serinin hayranları oyunu beğenmişti.

Serinin hayranları oyunu beğenmişti.

9 Aralık tarihinde piyasaya sürülen Great Circle, inceleme puanlarında ortalama üstü bir başarı elde etmişti. Filmleri seven sevmeyen çoğu oyuncu, bu yapımdan memnun ayrıldı.

Oyunun geliştirici koltuğunda tanıdık bir isim var.

Oyunun geliştirici koltuğunda tanıdık bir isim var.

Indiana Jones and the Great Circle, Machine Games tarafından geliştirildi. Bu ekip daha önce Wolfenstein markası ile karşımıza çıkmıştı. FPS türünde başarılı işler ortaya koyan geliştirici ekip, bu oyunda da bu başarısını devam ettirdi.

Ortaya çıkan yeni söylentiye göre de bu seri devam edebilir.

Ortaya çıkan yeni söylentiye göre de bu seri devam edebilir.

The Xbox Two kanalı, podcast tarzı içerikleri ile biliniyor. Gündeme dair birçok olayı ele alan kanal, bazı söylentileri de gün yüzüne çıkarıyor. Bu haftaki söylentilerden biri de Machine Games'in yeni bir Indiana Jones oyunu yapabileceği üzerine.

Disney'in bunu istemesi büyük bir ihtimal.

Disney'in bunu istemesi büyük bir ihtimal.

Oyun sektörü gün geçtikçe büyüyor ve herkes kendine bir parça kapmak istiyor. Disney gibi büyük markalar da bu sektörden en çok para kazananlar arasında. Bu nedenle başarılı olmuş bir oyunu devam ettirmek istemeleri oldukça yüksek bir ihtimal.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
Onedio Üyesi
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