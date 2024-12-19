Sosyal Medyada EA FC İçin Yılın Golü Etkinliği Düzenlendi. Yüzlerce Oyuncu Katıldı!
Sosyal Medyada EA FC İçin Yılın Golü Etkinliği Düzenlendi. Yüzlerce Oyuncu Katıldı!
EA FC 25, her ne kadar eleştiri yağmuruna tutulsa da milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. Bu oyuncuların büyük bir kısmını da biz Türk oyuncular oluşturuyoruz. Türk içerik üreticileri de EA FC 25 için bir etkinlik düzenledi. Bu etkinliğin asıl amacı ise yılın golünü seçmek.
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"Oradan taksi yazar" cümlesinin hakkını veriyor.
Tam anlamıyla top cambazı.
Zlatan Ibrahimovic ruhu burada.
Rakibin gururu ile oynayan bir gol daha.
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Birazcık kaleci hatası var gibi.
Siz de kendinize ait golleri bu etkinlikte paylaşabilirsiniz.
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