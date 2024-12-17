Uygun Fiyata Oyun Almak İsteyenler Buraya: Epic Games Yılbaşı İndirimleri Başladı!
Uygun Fiyata Oyun Almak İsteyenler Buraya: Epic Games Yılbaşı İndirimleri Başladı!
Epic Games yılbaşı indirimleri başladı. 9 Ocak tarihine kadar sürecek bu indirim döneminde, yüzlerce oyun indirimde olacak. Satın aldığınız oyunlardan da bir miktar geri ödeme alabileceksiniz. Ayrıca ücretsiz oyunlar da bu indirim sürecinde oyuncularla buluşacak.
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Yılbaşı indirimleri başladı.
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Yüzlerce oyun indirimde.
Harcadığınızın bir kısmı iade.
Ücretsiz oyunlar da verilecek.
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