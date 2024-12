Uygun Fiyata Oyun Almak İsteyenler Buraya: Epic Games Yılbaşı İndirimleri Başladı!

Epic Games sadece indirimler ile gündeme gelmedi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz oyunlar devam ediyor. Şu an, The Lord of the Rings: Return to Moria'yı ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz. İlerleyen günlerde de yeni oyunlar ücretsiz olarak verilecek.