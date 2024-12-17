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Uygun Fiyata Oyun Almak İsteyenler Buraya: Epic Games Yılbaşı İndirimleri Başladı!

Uygun Fiyata Oyun Almak İsteyenler Buraya: Epic Games Yılbaşı İndirimleri Başladı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
17.12.2024 - 18:01

Epic Games yılbaşı indirimleri başladı. 9 Ocak tarihine kadar sürecek bu indirim döneminde, yüzlerce oyun indirimde olacak. Satın aldığınız oyunlardan da bir miktar geri ödeme alabileceksiniz. Ayrıca ücretsiz oyunlar da bu indirim sürecinde oyuncularla buluşacak.

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Yılbaşı indirimleri başladı.

Yılbaşı indirimleri başladı.

Epic Games Store'da dönemsel indirimler devam ediyor. Yaz indirimlerinin ardından şimdi sırada yılbaşı indirimleri var. Birçok oyunun indirime gireceği bu dönem, 9 Ocak tarihine kadar devam edecek.

Yüzlerce oyun indirimde.

Yüzlerce oyun indirimde.

Yılbaşı indirimlerinde, yüzlerce oyun indirime girdi. Bu oyunlar arasında, son dönemlerde çıkmış ve popüler yapımlar da kendine yer buldu.

Harcadığınızın bir kısmı iade.

Harcadığınızın bir kısmı iade.

Epic Games, oyunculara birçok fırsat sunuyor. Bunlardan biri de Epic Games Ödülleri. İndirim sürecinde aldığınız her oyun, sizlere belirli bir miktar ücret iadesi kazandırıyor. Satın aldığınız ürünün %10'u sizlere Epic Games Ödül bakiyesi olarak geri iade ediliyor.

Ücretsiz oyunlar da verilecek.

Ücretsiz oyunlar da verilecek.

Epic Games sadece indirimler ile gündeme gelmedi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz oyunlar devam ediyor. Şu an, The Lord of the Rings: Return to Moria'yı ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz. İlerleyen günlerde de yeni oyunlar ücretsiz olarak verilecek.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
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