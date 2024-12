The Last of Us ve Uncharted gibi markaları bizlerle buluşturan Naugthy Dog, uzun süreli bir sessizliğe gömülmüştü. Son olarak 2020 yılında The Last of Us Part II ile karşımıza çıkan ekip, yeni bir oyun ile karşımıza çıktı. Bu oyun, uzay temasına sahip olacak.