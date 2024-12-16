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Bölgesel Amatör Lig'de Bulunan Eskişehirspor Kocaelispor'un Seyirci Rekorunu Kırdı!

Bölgesel Amatör Lig'de Bulunan Eskişehirspor Kocaelispor'un Seyirci Rekorunu Kırdı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.12.2024 - 19:26

Futbol, sadece bir spor dalı değil, aynı zamanda milyonları peşinden sürükleyen bir tutku. Özellikle Türkiye’de, oyunun büyüsü tribünlerde hayat bulurken her marş, her pankart ve her tezahürat sahadaki mücadeleyi bir şölen havasına çevirmekte. Eskişehirspor örneğinde olduğu gibi.

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Türkiye'nin en dikkat çekici taraftar gruplarından birine sahip olan Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig'in 11. haftasında Manavgat Belediyespor'u konuk etti.

Türkiye'nin en dikkat çekici taraftar gruplarından birine sahip olan Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig'in 11. haftasında Manavgat Belediyespor'u konuk etti.

Kırmızı-siyahlılar, karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrılarak 6. Grup'taki liderliğini sürdürdü.

Kırmızı-siyahlılar, karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrılarak 6. Grup'taki liderliğini sürdürdü.

Bir döneme damga vuran ekip, hanesine üç puanı yazdırırken 30.358 taraftarla lig rekoru kırdı.

Bir döneme damga vuran ekip, hanesine üç puanı yazdırırken 30.358 taraftarla lig rekoru kırdı.

Rekor, Eskişehirspor'dan önce 20.745 taraftarla Kocelispor'a aitti.

Rekor, Eskişehirspor'dan önce 20.745 taraftarla Kocelispor'a aitti.

Haberi gören futbolseverler de Süper Lig'de boş stadyum görmekten sıkıldıklarını bir kez daha gündeme getirdi. 👇

Haberi gören futbolseverler de Süper Lig'de boş stadyum görmekten sıkıldıklarını bir kez daha gündeme getirdi. 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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