10 Soruda Hangi Pop Yıldızı ile Arkadaş Olabileceğini Söylüyoruz!

Seninle gece yarısı yürüyüşleri yapmak, gökyüzüne bakıp ‘acaba?’ diye düşünmek… Billie’yle arkadaşlığınız, loş ışıklı bir odada çalan hafif bir melodi gibi. Çünkü sen de duygularını sakin ama güçlü bir şekilde ifade eden, ‘az konuşup çok hisseden’ birisin. Not: Sessiz anlarınız bile bir şeyler anlatır, merak etme.