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10 Soruda Hangi Pop Yıldızı ile Arkadaş Olabileceğini Söylüyoruz!

etiket 10 Soruda Hangi Pop Yıldızı ile Arkadaş Olabileceğini Söylüyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
29.03.2025 - 17:31

Arkadaşlık ilişkilerini farklı sorular ile tahmin etmeye çalışacağız. Böylelikle hangi ünlü ile arkadaş olabileceğini söyleyeceğiz!

Testlerimizin en güzel yanı da bu: Eğlenceli bir şekilde seni sana anlatıyoruz!

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1. İlk soru! Senin için bir ilişkide olmazsa olmaz duygu nedir?

2. Peki düzenli spor yapıyor musun?

3. Hangi tip insanlarla aran daha iyi peki?

4. Kara sevda yaşadın mı hiç? Sevip de kavuşamadığın biri oldu mu?

5. Bazen kendi alışkanlıklarını hemen değiştirmek istediğin oluyor mu?

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6. Peki bir şarkıcı olsaydın hangi tarzda müzik üretirdin?

7. Bize hemen bir yemek seçmeni istiyoruz!

8. Merak ettik; ilişkide en çok korktuğun şey nedir?

9. Hımm, devam edelim öyleyse. Şu durumlardan hangisi umrunda olmaz?

10. Son olarak, kaç yakın arkadaşın var?

Taylor Swift!

Taylor Swift!

Seninle oturup saatlerce hayat hikayelerini konuşmak, eski anı defterlerini karıştırmak… Taylor’la arkadaşlığınız, sıcak bir çay eşliğinde geçen samimi sohbetler gibi. Çünkü sen de duygularını kelimelerle ifade etmeyi seven, biraz romantik, biraz ‘keşke şu anı dondursam’ diyen birisin. Not: Birlikte yazdığınız şarkı sözleri çok gizli kalır, söz!

Billie Eilish!

Billie Eilish!

Seninle gece yarısı yürüyüşleri yapmak, gökyüzüne bakıp ‘acaba?’ diye düşünmek… Billie’yle arkadaşlığınız, loş ışıklı bir odada çalan hafif bir melodi gibi. Çünkü sen de duygularını sakin ama güçlü bir şekilde ifade eden, ‘az konuşup çok hisseden’ birisin. Not: Sessiz anlarınız bile bir şeyler anlatır, merak etme.

Dua Lipa!

Dua Lipa!

Seninle takılmak, gece yarısı mutfakta bile dans partisi demek! Dua Lipa’yla birlikte sokaklarda yürürken bile ritim tutar, aniden TikTok çekmeye başlarsınız. Çünkü senin enerjin, onun şarkıları gibi: renkli, coşkulu ve ‘bir kere daha!’ dedirten. Not: Birlikte spor yapmayı deneseniz bile sonu mutlaka kahkahaya varır.'

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Ma Belle
Ma Belle
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