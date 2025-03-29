10 Soruda Hangi Pop Yıldızı ile Arkadaş Olabileceğini Söylüyoruz!
10 Soruda Hangi Pop Yıldızı ile Arkadaş Olabileceğini Söylüyoruz!
Arkadaşlık ilişkilerini farklı sorular ile tahmin etmeye çalışacağız. Böylelikle hangi ünlü ile arkadaş olabileceğini söyleyeceğiz!
Testlerimizin en güzel yanı da bu: Eğlenceli bir şekilde seni sana anlatıyoruz!
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1. İlk soru! Senin için bir ilişkide olmazsa olmaz duygu nedir?
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2. Peki düzenli spor yapıyor musun?
3. Hangi tip insanlarla aran daha iyi peki?
4. Kara sevda yaşadın mı hiç? Sevip de kavuşamadığın biri oldu mu?
5. Bazen kendi alışkanlıklarını hemen değiştirmek istediğin oluyor mu?
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6. Peki bir şarkıcı olsaydın hangi tarzda müzik üretirdin?
7. Bize hemen bir yemek seçmeni istiyoruz!
8. Merak ettik; ilişkide en çok korktuğun şey nedir?
9. Hımm, devam edelim öyleyse. Şu durumlardan hangisi umrunda olmaz?
10. Son olarak, kaç yakın arkadaşın var?
Taylor Swift!
Billie Eilish!
Dua Lipa!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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