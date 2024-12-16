onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Ertem Şener Galatasaray'ın Victor Osimhen Transferini Bitirdiğini İddia Etti!

Ertem Şener Galatasaray'ın Victor Osimhen Transferini Bitirdiğini İddia Etti!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.12.2024 - 17:18

Süper Lig'de devre arası transfer sezonunun açılmasına günler kala Ertem Şener'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak haber geldi. Şener, sunuculuğunu yaptığı Beyaz Futbol programında Osimhen'in bonservisinin alındığını iddia etti. Bilginin çok önemli bir kulüp başkanın geldiğini söylerken sözleşme detaylarını paylaştı. Nijeryalı golcünün yıllık maaşını da açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in geleceği merak konusu.

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in geleceği merak konusu.

75 milyon euroluk piyasa değeriyle dünyanın en pahalı golcüleri arasında bulunan yıldız ismin kalıcı olarak takıma katılması için sarı-kırmızılı yönetimin sponsor arayışında olduğu ifade edilmişti.

75 milyon euroluk piyasa değeriyle dünyanın en pahalı golcüleri arasında bulunan yıldız ismin kalıcı olarak takıma katılması için sarı-kırmızılı yönetimin sponsor arayışında olduğu ifade edilmişti.

Beyaz Futbol programının sunucusu Ertem Şener, Osimhen transferinin bittiğini iddia etti.

Beyaz Futbol programının sunucusu Ertem Şener, Osimhen transferinin bittiğini iddia etti.

"Çok çok önemli bir kulüp başkanıyla konuştum. Galatasaray 65 milyon euroya Osimhen'i almış. 15 milyon euro oyuncuya verilecekmiş. 10 milyon euro da imza parası ödeyecekmiş."

"Çok çok önemli bir kulüp başkanıyla konuştum. Galatasaray 65 milyon euroya Osimhen'i almış. 15 milyon euro oyuncuya verilecekmiş. 10 milyon euro da imza parası ödeyecekmiş."

Şener'in canlı yayındaki açıklaması 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın