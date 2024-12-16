Ertem Şener Galatasaray'ın Victor Osimhen Transferini Bitirdiğini İddia Etti!
Ertem Şener Galatasaray'ın Victor Osimhen Transferini Bitirdiğini İddia Etti!
Süper Lig'de devre arası transfer sezonunun açılmasına günler kala Ertem Şener'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak haber geldi. Şener, sunuculuğunu yaptığı Beyaz Futbol programında Osimhen'in bonservisinin alındığını iddia etti. Bilginin çok önemli bir kulüp başkanın geldiğini söylerken sözleşme detaylarını paylaştı. Nijeryalı golcünün yıllık maaşını da açıkladı.
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Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in geleceği merak konusu.
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75 milyon euroluk piyasa değeriyle dünyanın en pahalı golcüleri arasında bulunan yıldız ismin kalıcı olarak takıma katılması için sarı-kırmızılı yönetimin sponsor arayışında olduğu ifade edilmişti.
Beyaz Futbol programının sunucusu Ertem Şener, Osimhen transferinin bittiğini iddia etti.
"Çok çok önemli bir kulüp başkanıyla konuştum. Galatasaray 65 milyon euroya Osimhen'i almış. 15 milyon euro oyuncuya verilecekmiş. 10 milyon euro da imza parası ödeyecekmiş."
Şener'in canlı yayındaki açıklaması 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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