Çok Oyunculu Hayatta Kalma Oyunu Elden Ring Nightreign Duyuruldu!

Elden Ring Nightreign, uzun bir fragman ile karşımıza çıktı. Bu fragmanda dikkat çeken şeyler de oldu. Bunlardan en göze çarpanları ise daha önce karşımıza çıkmış tanıdık yüzleri görmek oldu. Bu oyunda, eski Fromsoftware oyunlarında yer alan karakterlerle yeniden savaşabileceğiz.