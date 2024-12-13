Çok Oyunculu Hayatta Kalma Oyunu Elden Ring Nightreign Duyuruldu!
Çok Oyunculu Hayatta Kalma Oyunu Elden Ring Nightreign Duyuruldu!
The Game Awards etkinliği son buldu. Bu etkinlik süresince birçok oyun, hak ettiği ödülü kazandı. Bunun yanında bazı oyunlardan da yeni duyurular geldi. Bu oyunlardan birisi de Elden Ring Nightreign oldu.
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Çok oyunculu bir deneyim sunacak.
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Ayrı bir oyun olarak çıkacak.
FromSoftware oyunlarından referanslar da yer alıyor.
2025 yılında oyuncularla buluşacak.
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