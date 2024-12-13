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Çok Oyunculu Hayatta Kalma Oyunu Elden Ring Nightreign Duyuruldu!

Çok Oyunculu Hayatta Kalma Oyunu Elden Ring Nightreign Duyuruldu!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
13.12.2024 - 18:39

The Game Awards etkinliği son buldu. Bu etkinlik süresince birçok oyun, hak ettiği ödülü kazandı. Bunun yanında bazı oyunlardan da yeni duyurular geldi. Bu oyunlardan birisi de Elden Ring Nightreign oldu.

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Çok oyunculu bir deneyim sunacak.

Ayrı bir oyun olarak çıkacak.

Ayrı bir oyun olarak çıkacak.

Nightreign, tamamen bağımsız bir oyun olarak piyasaya sürülecek. Elden Ring'in dünyasında geçecek olan bu yapım, rastgele oluşturulmuş dünyalara da sahip olacak. Oyuna her girdiğimizde, belirlenen durumlar ve yerler rastgele şekilde karşımıza çıkacak.

FromSoftware oyunlarından referanslar da yer alıyor.

FromSoftware oyunlarından referanslar da yer alıyor.

Elden Ring Nightreign, uzun bir fragman ile karşımıza çıktı. Bu fragmanda dikkat çeken şeyler de oldu. Bunlardan en göze çarpanları ise daha önce karşımıza çıkmış tanıdık yüzleri görmek oldu. Bu oyunda, eski Fromsoftware oyunlarında yer alan karakterlerle yeniden savaşabileceğiz.

2025 yılında oyuncularla buluşacak.

2025 yılında oyuncularla buluşacak.

Elden Ring Nightreign, 2025 yılında oyuncularla buluşacak. Çok oyunculu deneyime önem verecek bu yapım için net bir çıkış tarihi bulunmuyor. Oyun, PlayStation ve Xbox konsolları ile birlikte PC platformuna çıkacak.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
Onedio Üyesi
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