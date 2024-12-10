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Kıyafetlerin Temel Mekanik Olduğu Infinity Nikki Çıktığı İlk Hafta 10 Milyondan Fazla İndirildi!

Kıyafetlerin Temel Mekanik Olduğu Infinity Nikki Çıktığı İlk Hafta 10 Milyondan Fazla İndirildi!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
10.12.2024 - 15:01

Infinity Nikki, renkli teması ve fakrlı oynanış mekanikleri ile oyuncularla buluştu. Mobil platformlara da çıkan bu oyunu oynaması tamamen ücretsiz. Çıktığı hafta yoğun ilgi gören oyun, şimdiden 10 milyondan fazla oyuncuyu kendine çekmeyi başardı. Bu başarının ardından da geliştirici ekipten teşekkür mesajı geldi.

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Renkli macera oyunu, oyuncuları bekliyor.

Renkli macera oyunu, oyuncuları bekliyor.

Infinity Nikki, macera türünde ve rol yapma ögeleri içeren bir oyun. Renkli ve dikkat çekici dünyası ile oyuncuların ilgisini de kendine çekmeyi başardı.  Açık dünya yapısına sahip olan Infinity Nikki, farklı mekaniklere de sahip.

Oyunun temel mekaniği kıyafetler üzerine.

Oyunun temel mekaniği kıyafetler üzerine.

Kıyafet üzerine kurulu olan bu oyun, bu kıyafetler sayesinde rol yapma ögelerini oyuncuya aktarıyor. Her kıyafetin kendine has özellikleri ve yetenekleri bulunuyor. Siz de oyunu oynayarak yeni kıyafetler açıp güçlenmeye odaklanıyorsunuz.

İlk haftadan 10 milyon oyuncuya ulaştı.

İlk haftadan 10 milyon oyuncuya ulaştı.
twitter.com

Infinity Nikki, 5 Aralık tarihinde PlayStation 5, PC ve mobil platformlar için piyasaya sürüldü. Bir haftalık bu süreçte de 10 milyondan fazla oyuncuyu kendine çekmeyi başardı. Bu başarının ardından, geliştirici ekip tarafından bir teşekkür mesajı yayınlandı.

Oynaması tamamen ücretsiz.

Oynaması tamamen ücretsiz.

Infinity Nikki, açık dünya bir macera - rol yapma oyunu. PlayStation 5, PC ve mobil platformlar için piyasaya sürülen yapım, oynaması tamamen ücretsiz bir şekilde karşımıza çıkıyor. Eğer bu platformlardan herhangi birine sahipseniz, hiçbir ücret ödemeden bu oyunu deneyimleyebilirsiniz.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
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