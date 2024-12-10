Kıyafetlerin Temel Mekanik Olduğu Infinity Nikki Çıktığı İlk Hafta 10 Milyondan Fazla İndirildi!

Infinity Nikki, açık dünya bir macera - rol yapma oyunu. PlayStation 5, PC ve mobil platformlar için piyasaya sürülen yapım, oynaması tamamen ücretsiz bir şekilde karşımıza çıkıyor. Eğer bu platformlardan herhangi birine sahipseniz, hiçbir ücret ödemeden bu oyunu deneyimleyebilirsiniz.