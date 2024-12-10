Kıyafetlerin Temel Mekanik Olduğu Infinity Nikki Çıktığı İlk Hafta 10 Milyondan Fazla İndirildi!
Kıyafetlerin Temel Mekanik Olduğu Infinity Nikki Çıktığı İlk Hafta 10 Milyondan Fazla İndirildi!
Infinity Nikki, renkli teması ve fakrlı oynanış mekanikleri ile oyuncularla buluştu. Mobil platformlara da çıkan bu oyunu oynaması tamamen ücretsiz. Çıktığı hafta yoğun ilgi gören oyun, şimdiden 10 milyondan fazla oyuncuyu kendine çekmeyi başardı. Bu başarının ardından da geliştirici ekipten teşekkür mesajı geldi.
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Renkli macera oyunu, oyuncuları bekliyor.
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Oyunun temel mekaniği kıyafetler üzerine.
İlk haftadan 10 milyon oyuncuya ulaştı.
Oynaması tamamen ücretsiz.
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