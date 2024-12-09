Keşiş Olmanın Yolunu Bulandan Hala Rainbow Haritası Öğrenmeye Çalışana Haftanın En Komik Steam Yorumları!
Keşiş Olmanın Yolunu Bulandan Hala Rainbow Haritası Öğrenmeye Çalışana Haftanın En Komik Steam Yorumları!
Oyun incelemek basına özel bir durum değil. Birçok oyuncu, Steam'den satın alıp oynadıkları oyunlar hakkında deneyimlerini paylaşıyor. Tabii, bu deneyimleri mizah unsurları ile birleştirip yüzlerde tebessüm bırakan oyuncular da var. Biz de geçtiğimiz hafta yayınlanmış en komik Steam incelemelerini derledik.
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10. İnan bilmiyorum.
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9. Nasıl yani?
8. Bir haftada Orta Çağ, 15 güne Yeni Çağ, yemin ediyorum bir aya Fransız Devrimi'ne kadar götürürüz bu işi.
7. Bilgilerimizin korunduğu bir paralel evren istiyoruz!
6. Emegara, taca gitti top...
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5. İki oyun arasında ufak bir benzerlik var gibi.
4. Bir rivayete göre Rainbow'daki haritaları öğrenenler Ubisoft'ta işe başlıyormuş.
3. Ters köşe dediğin...
2. Kargadan ne istedin ki...
1. Keşiş olmak isteyenler buraya!
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