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Keşiş Olmanın Yolunu Bulandan Hala Rainbow Haritası Öğrenmeye Çalışana Haftanın En Komik Steam Yorumları!

Keşiş Olmanın Yolunu Bulandan Hala Rainbow Haritası Öğrenmeye Çalışana Haftanın En Komik Steam Yorumları!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
09.12.2024 - 17:01

Oyun incelemek basına özel bir durum değil. Birçok oyuncu, Steam'den satın alıp oynadıkları oyunlar hakkında deneyimlerini paylaşıyor. Tabii, bu deneyimleri mizah unsurları ile birleştirip yüzlerde tebessüm bırakan oyuncular da var. Biz de geçtiğimiz hafta yayınlanmış en komik Steam incelemelerini derledik.

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10. İnan bilmiyorum.

10. İnan bilmiyorum.

Oyun: Balatro

9. Nasıl yani?

9. Nasıl yani?

Oyun: Baldur's Gate 3

8. Bir haftada Orta Çağ, 15 güne Yeni Çağ, yemin ediyorum bir aya Fransız Devrimi'ne kadar götürürüz bu işi.

8. Bir haftada Orta Çağ, 15 güne Yeni Çağ, yemin ediyorum bir aya Fransız Devrimi'ne kadar götürürüz bu işi.

Oyun: Sid Meier's Civilization VI

7. Bilgilerimizin korunduğu bir paralel evren istiyoruz!

7. Bilgilerimizin korunduğu bir paralel evren istiyoruz!

Oyun: Delta Force

6. Emegara, taca gitti top...

6. Emegara, taca gitti top...

Oyun: EA FC 25

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5. İki oyun arasında ufak bir benzerlik var gibi.

5. İki oyun arasında ufak bir benzerlik var gibi.

Oyun: Marvel Rivals

4. Bir rivayete göre Rainbow'daki haritaları öğrenenler Ubisoft'ta işe başlıyormuş.

4. Bir rivayete göre Rainbow'daki haritaları öğrenenler Ubisoft'ta işe başlıyormuş.

Oyun: Rainbow Six Siege

3. Ters köşe dediğin...

3. Ters köşe dediğin...

Oyun: Path of Exile 2

2. Kargadan ne istedin ki...

2. Kargadan ne istedin ki...

Oyun: Stardew Valley

1. Keşiş olmak isteyenler buraya!

1. Keşiş olmak isteyenler buraya!

Oyun: Rust

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
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