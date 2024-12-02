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Ormanda Dayak Yiyenden Mutluluğu Elden Ring'de Bulana Haftanın En Komik Steam Yorumları!

Ormanda Dayak Yiyenden Mutluluğu Elden Ring'de Bulana Haftanın En Komik Steam Yorumları!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
02.12.2024 - 17:20

Oyun incelemek basına özel bir durum değil. Birçok oyuncu, Steam'den satın alıp oynadıkları oyunlar hakkında deneyimlerini paylaşıyor. Tabii, bu deneyimleri mizah unsurları ile birleştirip yüzlerde tebessüm bırakan oyuncular da var. Biz de geçtiğimiz hafta yayınlanmış en komik Steam incelemelerini derledik.

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10. Yavaş yavaş öğreneceğiz, acelemiz yok.

10. Yavaş yavaş öğreneceğiz, acelemiz yok.

Oyun: Dota 2

9. Ormanda mahsur kalmaktan daha korkutu şeyler de var.

9. Ormanda mahsur kalmaktan daha korkutu şeyler de var.

Oyun: Sons of the Forest

8. Mutluluğu Elden Ring'de bulduk.

8. Mutluluğu Elden Ring'de bulduk.

Oyun: Elden Ring

7. Strateji oyunları biraz zorlayıcı olabiliyor.

7. Strateji oyunları biraz zorlayıcı olabiliyor.

Oyun: Hearts of Iron IV

6. Burası yiğidin harman olduğu yer, kralı gelsin.

6. Burası yiğidin harman olduğu yer, kralı gelsin.

Oyun: Mount & Blade II: Bannerlord

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5. Bir rivayete göre dostumuz hala shader yüklenmesini bekliyor.

5. Bir rivayete göre dostumuz hala shader yüklenmesini bekliyor.

Oyun: Stalker 2

4. Doğ, yaşa, öl ve tekrarla.

4. Doğ, yaşa, öl ve tekrarla.

Oyun: Project Zomboid

3. Abi Ankara ya...

3. Abi Ankara ya...

Oyun: Silent Hill 2

2. Lütfen dur!

2. Lütfen dur!

Oyun: Cities: Skylines

1. Özel harekatçı değilseniz başlarda biraz tökezleyebilirsiniz.

1. Özel harekatçı değilseniz başlarda biraz tökezleyebilirsiniz.

Oyun: Squad

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
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