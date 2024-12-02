Ormanda Dayak Yiyenden Mutluluğu Elden Ring'de Bulana Haftanın En Komik Steam Yorumları!
Ormanda Dayak Yiyenden Mutluluğu Elden Ring'de Bulana Haftanın En Komik Steam Yorumları!
Oyun incelemek basına özel bir durum değil. Birçok oyuncu, Steam'den satın alıp oynadıkları oyunlar hakkında deneyimlerini paylaşıyor. Tabii, bu deneyimleri mizah unsurları ile birleştirip yüzlerde tebessüm bırakan oyuncular da var. Biz de geçtiğimiz hafta yayınlanmış en komik Steam incelemelerini derledik.
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10. Yavaş yavaş öğreneceğiz, acelemiz yok.
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9. Ormanda mahsur kalmaktan daha korkutu şeyler de var.
8. Mutluluğu Elden Ring'de bulduk.
7. Strateji oyunları biraz zorlayıcı olabiliyor.
6. Burası yiğidin harman olduğu yer, kralı gelsin.
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5. Bir rivayete göre dostumuz hala shader yüklenmesini bekliyor.
4. Doğ, yaşa, öl ve tekrarla.
3. Abi Ankara ya...
2. Lütfen dur!
1. Özel harekatçı değilseniz başlarda biraz tökezleyebilirsiniz.
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