The Witcher 4 Tam Geliştirme Aşamasına Geçti

CD PROJEKT RED'in yeni Witcher oyununu duyurmasından epey bir zaman geçti ve ortalıkta pek fazla söylenti dolaşmasına rağmen somut bir içerik bulunmuyordu. Ancak geçtiğimiz saatlerde yapılan bazı açıklamalara göre serinin yeni oyunu tam geliştirme aşamasına geçmiş durumda.