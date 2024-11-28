The Witcher 4 Tam Geliştirme Aşamasına Geçti
The Witcher 4 Tam Geliştirme Aşamasına Geçti
CD PROJEKT RED'in heyecanla beklenen yeni Witcher oyunu için ilk bilgiler elimize ulaştı. Kod adı 'Polaris' olan The Witcher 4'ün tam geliştirme aşamasına geçtiği doğrulanmış oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni Witcher oyunu için artık gün saymaya başlayabiliriz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kod adı "Polaris".
Açıklama oyunun yönetmeninden geldi.
Bu arada hatırlatalım; The Witcher 3: Wild Hunt Steam'de %75 indirimde.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın