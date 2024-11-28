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The Witcher 4 Tam Geliştirme Aşamasına Geçti

The Witcher 4 Tam Geliştirme Aşamasına Geçti

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
28.11.2024 - 09:12

CD PROJEKT RED'in heyecanla beklenen yeni Witcher oyunu için ilk bilgiler elimize ulaştı. Kod adı 'Polaris' olan The Witcher 4'ün tam geliştirme aşamasına geçtiği doğrulanmış oldu.

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Yeni Witcher oyunu için artık gün saymaya başlayabiliriz.

Yeni Witcher oyunu için artık gün saymaya başlayabiliriz.

CD PROJEKT RED'in yeni Witcher oyununu duyurmasından epey bir zaman geçti ve ortalıkta pek fazla söylenti dolaşmasına rağmen somut bir içerik bulunmuyordu. Ancak geçtiğimiz saatlerde yapılan bazı açıklamalara göre serinin yeni oyunu tam geliştirme aşamasına geçmiş durumda.

Kod adı "Polaris".

Kod adı "Polaris".

Kod adının Polaris olduğunu bildiğimiz Witcher 4 hakkında elimizde pek fazla bilgi yok ancak ana karakterin önceki oyunlarda yer alan Geralt olmayacağını biliyoruz. Bazı tahminlere göre Ciri, yeni Witcher oyununda başrol karakter konumunda yer alacak.

Açıklama oyunun yönetmeninden geldi.

Açıklama oyunun yönetmeninden geldi.

Oyunun yönetmeni Sebastian Kalemba, X hesabından yaptığı paylaşımla oyunun tam geliştirme aşamasına geçtiğini doğruladı. Bu demek oluyor ki, stüdyoda bulunan neredeyse tüm çalışanlar artık yoğunluğu yeni Witcher oyununa vermiş durumda.

Bu arada hatırlatalım; The Witcher 3: Wild Hunt Steam'de %75 indirimde.

Bu arada hatırlatalım; The Witcher 3: Wild Hunt Steam'de %75 indirimde.

Geçtiğimiz saatlerde başlayan Steam Sonbahar İndirimleri kapsamında %75'lik bir fiyat düşüşü yaşayan The Witcher 3: Wild Hunt, yaklaşık olarak 260 TL gibi bir fiyata kütüphaneye eklenebiliyor. The Witcher 4 öncesi mutlaka tavsiye etmek isteriz.

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Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu
Onedio Üyesi
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