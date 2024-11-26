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Skandallar ile Gündeme Gelen Conor McGregor Hitman Oyunundan Kaldırıldı!

Skandallar ile Gündeme Gelen Conor McGregor Hitman Oyunundan Kaldırıldı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
26.11.2024 - 18:11

Gündemde büyük yer kaplayan Conor McGregor, skandal olaylarla imza atmıştı. Tecavüz suçlaması ile yargılanan McGregor, bu süreçte kitlesinin de tepkisini çekti. Bunun yanında McGregor, Hitman oyununda da yer alıyordu. Oyunun geliştirici stüdyosu IO Interactive de yayınladığı bir duyuru ile McGregor'un oyundan kaldırıldığını açıkladı.

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UFC'de adını milyonlara duyurmayı başarmıştı.

UFC'de adını milyonlara duyurmayı başarmıştı.

Conor McGregor, spor dünyasında birçok kişinin tanıdığı bir isim. UFC dünyasında adını duyuran ve birçok başarıya imza atan isim, büyük bir hayran kitlesine de sahipti. Tabii, bu hayran kitlesi McGregor'un işlediği iddia edilen suçlardan habersizdi.

Conor McGregor, bir süredir tecavüz suçlaması ile yargılanıyordu.

Conor McGregor, bir süredir tecavüz suçlaması ile yargılanıyordu.

Ünlü dövüşcü, Nikita Hand tarafından yapılan suçlamalara göre yargı makamlarınca yargılanıyordu. Bu süreçte kanıtlar ortaya çıktıkça ve yargılandığı davada suçlu bulunduktan sonra, McGregor'un hayranları da ona tepkiler yağdırmaya başladı.

McGregor, Hitman oyununda da yer alıyordu.

McGregor, Hitman oyununda da yer alıyordu.

Yıllardır popülerliğini koruyan Hitman serisi, McGregor ile bir iş birliği içindeydi. Oyunda yer alan McGregor, gerçekte olduğu gibi oyunda da bir dövüşcü olarak karşımıza çıkıyordu.

Yapılan yeni açıklamaya göre de McGregor oyundan kaldırıldı.

Yapılan yeni açıklamaya göre de McGregor oyundan kaldırıldı.
twitter.com

Oyunun geliştirici stüdyosu olan IO Interactive, sosyal medya hesabından bir duyuru yayınladı. Bu duyuru, oyunda yer alan McGregor karakterinin kaldırıldığını aktarıyordu. Bunun sebebi de McGregor'un bulunduğu yargılama süreci ve üzerinde bulunan suçlamalar.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
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