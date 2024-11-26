Skandallar ile Gündeme Gelen Conor McGregor Hitman Oyunundan Kaldırıldı!

Gündemde büyük yer kaplayan Conor McGregor, skandal olaylarla imza atmıştı. Tecavüz suçlaması ile yargılanan McGregor, bu süreçte kitlesinin de tepkisini çekti. Bunun yanında McGregor, Hitman oyununda da yer alıyordu. Oyunun geliştirici stüdyosu IO Interactive de yayınladığı bir duyuru ile McGregor'un oyundan kaldırıldığını açıkladı.