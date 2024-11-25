PlayStation Black Friday İndirimlerinde Alabileceğiniz Uygun Fiyatlı Oyunlar!

PlayStation, belirli dönemlerde büyük indirimler yapıyor. Bu dönemlerden biri de 'Black Friday' olarak adlandırılan ve tüm dünyayı kapsayan indirim dönemi. Her ne kadar dolar kuru nedeniyle çoğu oyun yüksek fiyatlardan satılsa da bazı oyunlar uygun fiyatlara düşebiliyor. Biz de bu listede sizlere uygun fiyatlara alabileceğiniz kaliteli oyunları listeledik.