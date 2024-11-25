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PlayStation Black Friday İndirimlerinde Alabileceğiniz Uygun Fiyatlı Oyunlar!

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PlayStation Black Friday İndirimlerinde Alabileceğiniz Uygun Fiyatlı Oyunlar!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
25.11.2024 - 19:31

PlayStation, belirli dönemlerde büyük indirimler yapıyor. Bu dönemlerden biri de 'Black Friday' olarak adlandırılan ve tüm dünyayı kapsayan indirim dönemi. Her ne kadar dolar kuru nedeniyle çoğu oyun yüksek fiyatlardan satılsa da bazı oyunlar uygun fiyatlara düşebiliyor. Biz de bu listede sizlere uygun fiyatlara alabileceğiniz kaliteli oyunları listeledik.

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10. Tekken 7 - 209,80 TL

10. Tekken 7 - 209,80 TL

Oyunlarla az ya da çok alakası olan hatta hiç oyun oynamamış birisi bile Tekken ismini duymuştur. Dövüş oyunlarının en iyi örneklerinden olan Tekken, bu indirim dönemi ile birlikte uygun denilebilecek bir fiyat etiketine sahip oldu.

9. Metro Exodus - 157,35 TL

9. Metro Exodus - 157,35 TL

Kıyamet sonrası dünyada geçen Metro serisi, birçok oyuncu için özel bir yere sahip. Sunduğu atmosfer, sağlam oynanış mekanikleri ve göz alıcı grafikleri ile mutlaka şans verilmesi gereken bir seri.

8. Need for Speed Unbound - 140 TL

8. Need for Speed Unbound - 140 TL

Need for Speed serisinin en güncel oyunu olan Unbound, farklı bir görsel stil ile karşımıza çıkıyor. İçine çekmeyi başaran bir hikâyeye de sahip olan oyun, yarış severleri üzmeyecektir.

7. Assassin's Creed Odyssey Gold Edition - 133,80 TL

7. Assassin's Creed Odyssey Gold Edition - 133,80 TL

Assassin's Creed serisinin en beğenilen oyunlarından biri olan Odyssey, oynamayanların mutlaka göz atması gereken bir yapım. Ana oyun ve iki genişleme paketi ile sizlere 100 saatin üzerinde bir deneyim sunmayı vadediyor.

6. Doom Eternal - 117,49 TL

6. Doom Eternal - 117,49 TL

Hızlı bir FPS arayanların en iyi alternatiflerinden birisi şüphesiz Doom serisi. Son oyunu Eternal ile birlikte milyonlarca oyuncuya ulaşan ve yüksek inceleme puanları alan yapım, aksiyon severlerin mutlaka oynaması gereken türden.

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5. Kingdom Come: Deliverance - 104,90 TL

5. Kingdom Come: Deliverance - 104,90 TL

Orta çağ ve gerçekçilik üzerine kurulu olan bu oyunda, kılıcımızı kuşanıp maceralara atılıyoruz. Kingdom Come, sunduğu gerçekçi mekanikler ile sizlere farklı bir deneyim yaşatabilir.

4. Mafia: Trilogy - 93,50 TL

4. Mafia: Trilogy - 93,50 TL

Mafia serisinin yenilenmiş sürümlerini içeren bu paket, iyi bir indirim ile 93 TL gibi bir fiyata alınabiliyor. Bu paket içerisinde Mafia serisinin tüm oyunları yer alıyor. Her ne kadar son oyun çok beğenilmemiş olsa da ilk iki oyun kendinden uzun yıllar söz ettirmeyi başarmıştı.

3. L.A Noire - 84,50 TL

3. L.A Noire - 84,50 TL

Dedektiflik oyunu dediğinizde akla ilk gelen oyunlardan biri olan L.A Noire, yenilenmiş hali ile yeni nesil konsollara gelmişti. Özellikle yüz mimiklerini gerçeğe yakın aktarması ile ünlenen oyun, sizlere sürükleyici bir dedektiflik macerası vadediyor.

2. The Evil Within 2 - 46,57 TL

2. The Evil Within 2 - 46,57 TL

Korku severleri de unutmadık tabii. İlk oyunun ardından gelen The Evil Within, onun kadar başarılı olamasa da adından söz ettirmeyi başarmıştı. Hayatta kalma, korku türüne ilgisi olan oyuncuların mutlaka göz atması gereken bir yapım.

1. Battlefield 1 - 10 TL

1. Battlefield 1 - 10 TL

Battlefield serisinin en başarılı oyunlarından olan Battlefield 1, adeta bir çikolata parasına satılıyor. Kısa da olsa bir hikâye modu bulunan yapım, çok oyunculu tarafta sizlere oldukça keyifli saatler geçirtebilir.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
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