onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gaming
İddia: Sony FromSoftware'in Üst Kuruluşu Kadokawa'yı Satın Almaya Çalışıyor!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İddia: Sony FromSoftware'in Üst Kuruluşu Kadokawa'yı Satın Almaya Çalışıyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
20.11.2024 - 16:59

Sony, birçok farklı alanda proje geliştiren Kadokawa'yı satın almaya çalışıyor. Kadowaka, birçok film, anime ve manga projelerini yürütmeye devam ediyor. Bunun yanında ünlü oyun firması FromSoftware'de Kadowaka'ya bağlı şekilde hayatına devam ediyor. Sony'nin Kadokawa'yı satın alması, oyun ve anime dünyasını etkileyebilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kadowaka, birçok farklı sektörde projeler geliştiriyor.

Kadowaka, birçok farklı sektörde projeler geliştiriyor.

Kadowaka, başta FromSoftware olmak üzere, birçok farklı sektörden stüdyoya sahip. Bu stüdyolar ise anime, film, dizi ve oyun geliştiriyor. Eğer bu satın alım gerçekleşirse, Sony tüm bu stüdyolara ve marka haklarına sahip olacak.

Souls oyunları ile adını duyuran FromSoftware, Sony'nin yeni stüdyosu olabilir.

Souls oyunları ile adını duyuran FromSoftware, Sony'nin yeni stüdyosu olabilir.

Eğer satın alım iddiaları gerçekleşirse, Sony'nin yeni oyun stüdyosu FromSoftware olacak. Bu durum da başta Dark Souls serisi olmak üzere Elden Ring ve Sekiro gibi oyunların isim haklarının Sony'ye geçmesine neden olacak.

Popüler birçok marka da bu şirkete bağlı.

Popüler birçok marka da bu şirkete bağlı.

Kadowaka, birçok isim hakkına da sahip. Bu isimler arasında Dragon Ball, Konosuba ve Her Blue Sky gibi popüler birçok isim, Kadowaka'ya ait.

Bu satın alım gerçekleşirse, sektördeki dinamikler değişebilir.

Bu satın alım gerçekleşirse, sektördeki dinamikler değişebilir.

Reuters'e göre bu satın alım şu an görüşme aşamasında. Sony'nin Kadowaka'yı satın alması ile birlikte oyun ve anime sektöründe birçok değişiklik olabilir. Bu satın alımın oyuncularda yarattığı korku ise FromSoftware oyunlarının verimliliğinin etkilenmesi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın