İddia: Sony FromSoftware'in Üst Kuruluşu Kadokawa'yı Satın Almaya Çalışıyor!
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İddia: Sony FromSoftware'in Üst Kuruluşu Kadokawa'yı Satın Almaya Çalışıyor!
Sony, birçok farklı alanda proje geliştiren Kadokawa'yı satın almaya çalışıyor. Kadowaka, birçok film, anime ve manga projelerini yürütmeye devam ediyor. Bunun yanında ünlü oyun firması FromSoftware'de Kadowaka'ya bağlı şekilde hayatına devam ediyor. Sony'nin Kadokawa'yı satın alması, oyun ve anime dünyasını etkileyebilir.
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Kadowaka, birçok farklı sektörde projeler geliştiriyor.
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Souls oyunları ile adını duyuran FromSoftware, Sony'nin yeni stüdyosu olabilir.
Popüler birçok marka da bu şirkete bağlı.
Bu satın alım gerçekleşirse, sektördeki dinamikler değişebilir.
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