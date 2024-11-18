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9 Yılın Ardından Rainbow Six Siege İçin Crossplay Özelliği Geliyor!

9 Yılın Ardından Rainbow Six Siege İçin Crossplay Özelliği Geliyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
18.11.2024 - 19:01

Ubisoft'un taktiksel FPS oyunu Rainbow Six Siege, uzun yıllardır hayatımızda. 9 yıllık bir serüvene sahip oyun, PC ve konsol kullanıcılarına farklı sunucularda hizmet veriyordu. Yeni gelecek güncelleme ile bu değişecek. Rainbow Six Siege, yeni sezon güncellemesi ile birlikte oyuna çarpraz oyuncu desteği eklenecek.

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Ubisoft'un en başarılı oyunlarından birisi.

Ubisoft'un en başarılı oyunlarından birisi.

Rainbow Six Siege, uzun yıllardır hayatımızda ve milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapıyor. Ubisoft'un en başarılı oyunlarından olan bu yapım, her geçen gün kendini geliştirerek yoluna devam ediyor.

Yeni sezon için sayılı günler kaldı.

Yeni sezon için sayılı günler kaldı.

Rainbow Six Siege, düzenli olarak sezon güncellemeleri almaya devam ediyor. Dokuzuncu yıl 4. sezon güncellemesi için ise günler sayılmaya başlandı. Yeni sezon, 3 Aralık tarihinde tüm oyuncuların erişimine açılacak.

PC ve konsol oyuncuları artık yan yana.

PC ve konsol oyuncuları artık yan yana.

İrili ufaklı birçok yeniliğin geleceği bu güncelleme, PC ve konsol oyuncularını da buluşturacak. Yeni gelecek çarpraz oyuncu desteği sayesinde PC oyuncuları ile konsol oyuncuları aynı lobide oynayabilecek.

Hilecilere karşı önlemler de sıklaştırılacak.

Hilecilere karşı önlemler de sıklaştırılacak.

Ubisoft'un açıklamalarına göre daha iyi bir hile koruma sistemi üzerine çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmaların ilk meyvelerini de bu güncelleme ile alacaklarını iddia ettiler. Halihazırda kullanılan hile koruma sistemini geliştiren stüdyo, hilecilere karşı daha temkinli olacaklarını söyledi.

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