9 Yılın Ardından Rainbow Six Siege İçin Crossplay Özelliği Geliyor!

Ubisoft'un açıklamalarına göre daha iyi bir hile koruma sistemi üzerine çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmaların ilk meyvelerini de bu güncelleme ile alacaklarını iddia ettiler. Halihazırda kullanılan hile koruma sistemini geliştiren stüdyo, hilecilere karşı daha temkinli olacaklarını söyledi.