9 Yılın Ardından Rainbow Six Siege İçin Crossplay Özelliği Geliyor!
9 Yılın Ardından Rainbow Six Siege İçin Crossplay Özelliği Geliyor!
Ubisoft'un taktiksel FPS oyunu Rainbow Six Siege, uzun yıllardır hayatımızda. 9 yıllık bir serüvene sahip oyun, PC ve konsol kullanıcılarına farklı sunucularda hizmet veriyordu. Yeni gelecek güncelleme ile bu değişecek. Rainbow Six Siege, yeni sezon güncellemesi ile birlikte oyuna çarpraz oyuncu desteği eklenecek.
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Ubisoft'un en başarılı oyunlarından birisi.
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Yeni sezon için sayılı günler kaldı.
PC ve konsol oyuncuları artık yan yana.
Hilecilere karşı önlemler de sıklaştırılacak.
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