Epic Games Bu Hafta 615 TL'lik Oyunu Ücretsiz Veriyor!
Epic Games Bu Hafta 615 TL'lik Oyunu Ücretsiz Veriyor!
Ücretsiz oyunlarıyla gönüllerde taht kurmaya devam eden Epic Games Store, bu hafta 2 farklı oyunu ücretsiz olarak sunuyor.
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Oyun kütüphanemiz genişlemeye devam ediyor.
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İlk oyunumuz 500 TL değerinde.
Bir diğer ücretsiz oyun ise mağaza değeri 155 TL olan Snakebird Complete.
Peki ücretsiz oyunları kütüphaneye nasıl ekliyoruz?
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