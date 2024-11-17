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Epic Games Bu Hafta 615 TL'lik Oyunu Ücretsiz Veriyor!

Epic Games Bu Hafta 615 TL'lik Oyunu Ücretsiz Veriyor!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
17.11.2024 - 16:01

Ücretsiz oyunlarıyla gönüllerde taht kurmaya devam eden Epic Games Store, bu hafta 2 farklı oyunu ücretsiz olarak sunuyor.

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Oyun kütüphanemiz genişlemeye devam ediyor.

Oyun kütüphanemiz genişlemeye devam ediyor.

Her hafta perşembe günü verdiği ücretsiz oyunlarla gönüllerde taht kuran Epic Games, bu hafta da birbirinden güzel 2 oyunu ücretsiz olarak sunuyor. Toplam mağaza değerleri 615 TL olan bu 2 oyunu kütüphaneye eklemeyi unutmayın!

İlk oyunumuz 500 TL değerinde.

İlk oyunumuz 500 TL değerinde.

Epic Games Store'un bu hafta verdiği ilk ücretsiz oyun, 500 TL mağaza değerine sahip olan Castlevania Anniversary Collection oldu. Konami'nin 50. yıl dönümü kutlamaları sebebiyle piyasaya sürülen bu paket içerisinde şu oyunlar yer alıyor;

  • Castlevania

  • Castlevania II Simon's Quest

  • Castlevania III Dracula's Curse

  • Super Castlevania IV

  • Castlevania The Adventure

  • Castlevania II Belmont's Revenge

  • Castlevania Bloodlines

  • Kid Dracula (İngilizcede daha önce hiç piyasaya sürülmemiş olan)

  • History of Castlevania - Book of the Crescent Moon

Bir diğer ücretsiz oyun ise mağaza değeri 155 TL olan Snakebird Complete.

Bir diğer ücretsiz oyun ise mağaza değeri 155 TL olan Snakebird Complete.

Bulmaca ve platform ögelerini birleştiren 115 TL değerindeki Snakebird Complete, Epic Games Store'un bu hafta verdiği bir diğer ücretsiz oyun oluyor. Bu iki oyunu da 21 Kasım gününe kadar ücretsiz bir şekilde kütüphaneye ekleyebiliyorsunuz.

Peki ücretsiz oyunları kütüphaneye nasıl ekliyoruz?

Peki ücretsiz oyunları kütüphaneye nasıl ekliyoruz?

Epic Games'in verdiği ücretsiz oyunları kütüphaneye eklemek oldukça basit. Uygulamanız gereken birkaç basit adım bulunuyor;

  • Öncelikle Epic Games hesabınıza giriş yapın. Yoksa yeni bir hesap oluşturun. 

  • Daha sonra ana sayfa üzerinde bulunan 'ücretsiz oyunlar' kategorisine gelin. 

  • Ücretsiz olarak hesabınıza ekleyeceğiniz oyunu seçin ve mağaza sayfasına giderek işlemleri tamamlayın.

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