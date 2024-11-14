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PlayStation Plus Kasım 2024 Oyunları Belli Oldu

PlayStation Plus Kasım 2024 Oyunları Belli Oldu

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
14.11.2024 - 19:17

PlayStation Plus Deluxe ve Extra kullanıcılarının bu ayın devamında oynayabileceği oyunlar belli oldu.

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PlayStation Plus oyunları her ay değişmeye devam ediyor.

PlayStation Plus oyunları her ay değişmeye devam ediyor.

Kasım ayının Deluxe ve Extra abonelerinin ulaşabileceği oyunlar belli oldu. Listede 12 farklı oyun bulunuyor. GTA 5 ve Dying Light 2 gibi yapımlar ise listede en çok göze çarpan isimlerden.

İşte bu ay kütüphaneye eklenecek oyunların listesi;

İşte bu ay kütüphaneye eklenecek oyunların listesi;

  • Dying Light 2: Stay Human | PS4, PS5

  • Grand Theft Auto V | PS4, PS5

  • Like a Dragon: Ishin | PS4, PS5

  • MotoGP 24 | PS4, PS5

  • The Sims 4 Island Living (Add-on only) | PS4

  • Stick Fight: The Game | PS4

  • Digimon Survive | PS4

  • Overcooked! All You Can Eat | PS4, PS5

  • Clash: Artifacts of Chaos | PS4, PS5

  • Hungry Shark World | PS4

  • Killer Frequency | PS4, PS5

  • Chivalry 2 | PS4, PS5

Aynı zamanda bazı klasik oyunlar da PlayStation Premium Classics kategorisine ekleniyor;

Aynı zamanda bazı klasik oyunlar da PlayStation Premium Classics kategorisine ekleniyor;

  • Blood Omen: Legacy of Kain | PS4, PS5

  • Blood Omen 2 | PS4, PS5

  • Resistance: Fall of Man

  • Resistance 2

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