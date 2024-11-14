PlayStation Plus Kasım 2024 Oyunları Belli Oldu
PlayStation Plus Kasım 2024 Oyunları Belli Oldu
PlayStation Plus Deluxe ve Extra kullanıcılarının bu ayın devamında oynayabileceği oyunlar belli oldu.
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PlayStation Plus oyunları her ay değişmeye devam ediyor.
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İşte bu ay kütüphaneye eklenecek oyunların listesi;
Aynı zamanda bazı klasik oyunlar da PlayStation Premium Classics kategorisine ekleniyor;
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