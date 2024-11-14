PlayStation Özel Oyunu Stellar Blade Önümüzdeki Yıl PC İçin Çıkabilir!
PlayStation Özel Oyunu Stellar Blade Önümüzdeki Yıl PC İçin Çıkabilir!
Aksiyonu ile akıllara kazınan Stellar Blade, 2025 yılında PC oyuncularını mutlu edebilir.
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PlayStation'a özel olarak çıkmıştı.
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Sağlam aksiyonu ile dikkat çekiyor.
Eğlence sırası PC oyuncularına gelebilir.
Yayınlanan malî rapor bunu doğrular nitelikte.
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