PlayStation Özel Oyunu Stellar Blade Önümüzdeki Yıl PC İçin Çıkabilir!

PlayStation 5 özel oyunu olarak çıkan Stellar Blade için PC dedikoduları çıkmaya başlamıştı bile. Yapımcı ekibin söylemleri de bu dedikoduları destekler nitelikteydi. Aynı şekilde geliştirici ekipten gelen yeni bilgilere göre Stellar Blade 2025 yılında PC oyuncuları ile buluşabilir.