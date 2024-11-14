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PlayStation Özel Oyunu Stellar Blade Önümüzdeki Yıl PC İçin Çıkabilir!

PlayStation Özel Oyunu Stellar Blade Önümüzdeki Yıl PC İçin Çıkabilir!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
14.11.2024 - 11:46

Aksiyonu ile akıllara kazınan Stellar Blade, 2025 yılında PC oyuncularını mutlu edebilir.

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PlayStation'a özel olarak çıkmıştı.

PlayStation'a özel olarak çıkmıştı.

2024'ün Nisan ayında PlayStation 5'e özel olarak yayınlanan Stellar Blade, oyunculardan olumlu yorumlar almayı başarmıştı. Bu olumlu yorumlar da oyuna iyi bir satış başarısı getirdi.

Sağlam aksiyonu ile dikkat çekiyor.

Sağlam aksiyonu ile dikkat çekiyor.

Stellar Blade'in şüphesiz en güçlü yanı aksiyonu. Çeşitli kombolar ve oturaklı vuruş hissi ile Stellar Blade sizlere keyifli saatler geçirtebilir. Oyunun uzunluğuna göre sunduğu çeşitlilik ise tatmin edici seviyede.

Eğlence sırası PC oyuncularına gelebilir.

Eğlence sırası PC oyuncularına gelebilir.

PlayStation 5 özel oyunu olarak çıkan Stellar Blade için PC dedikoduları çıkmaya başlamıştı bile. Yapımcı ekibin söylemleri de bu dedikoduları destekler nitelikteydi. Aynı şekilde geliştirici ekipten gelen yeni bilgilere göre Stellar Blade 2025 yılında PC oyuncuları ile buluşabilir.

Yayınlanan malî rapor bunu doğrular nitelikte.

Yayınlanan malî rapor bunu doğrular nitelikte.

Shift Up'ın yayınladığı finansal raporlara göre 2025 yılı Stellar Blade'in PC'ye gelişi için oldukça yüksek bir ihtimal. Gematsu'nun haberine göre de daha geniş kitlelere yayılmak isteyen geliştirici ekip, Stellar Blade'i 2025 yılında PC için çıkaracak.

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