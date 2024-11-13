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Indiana Jones and the Great Circle İçin Tam 14 Dakikalık Oynanış Videosu Yayınlandı

Indiana Jones and the Great Circle İçin Tam 14 Dakikalık Oynanış Videosu Yayınlandı

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
13.11.2024 - 14:58

Çıkmasına 1 aydan az süre kalan Indiana Jones and the Great Circle için tam 14 dakikalık oynanış videosu yayınlandı.

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1 aydan az süre kaldı.

1 aydan az süre kaldı.

MachineGames tarafından geliştirilen ve Bethesda tarafından yayınlanacak olan Indiana Jones and the Great Circle, 9 Aralık tarihinde oynanabilir olacak. Yani oyunu deneyimlemek için 1 aydan az bir süre kalmış durumda.

Tam 14 dakikalık oynanış videosu yayınlandı.

Tam 14 dakikalık oynanış videosu yayınlandı.

Uzun zamandır beklenen bir 'Deep Dive' videosu yayınlandı geçtiğimiz saatlerde. Bu videoda bize 14 dakika boyunca oyundan farklı lokasyonlar ve bulmacalar gösteriliyor. Aynı zamanda Indiana Jones ile çeşitli parkurları geçiyor ve oynanışa da derin bir bakış atabiliyoruz.

Eski usul Indiana Jones temellerine dönüyoruz;

Videonun tam hali için;

Videonun tam hali için;

YouTube üzerinden yayınlanan 14 dakikalık oynanış videosunun tamamını seyretmek için buraya tıklamanız yeterli olacak. Sizleri oyunun farklı bölgelerinden farklı maceralara götürecek bu videoyu izledikten sonra yorumlar kısmında buluşmaya davet ediyoruz!

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