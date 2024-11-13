Indiana Jones and the Great Circle İçin Tam 14 Dakikalık Oynanış Videosu Yayınlandı
Indiana Jones and the Great Circle İçin Tam 14 Dakikalık Oynanış Videosu Yayınlandı
Çıkmasına 1 aydan az süre kalan Indiana Jones and the Great Circle için tam 14 dakikalık oynanış videosu yayınlandı.
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1 aydan az süre kaldı.
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Tam 14 dakikalık oynanış videosu yayınlandı.
Eski usul Indiana Jones temellerine dönüyoruz;
Videonun tam hali için;
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