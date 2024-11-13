Indiana Jones and the Great Circle İçin Tam 14 Dakikalık Oynanış Videosu Yayınlandı

Uzun zamandır beklenen bir 'Deep Dive' videosu yayınlandı geçtiğimiz saatlerde. Bu videoda bize 14 dakika boyunca oyundan farklı lokasyonlar ve bulmacalar gösteriliyor. Aynı zamanda Indiana Jones ile çeşitli parkurları geçiyor ve oynanışa da derin bir bakış atabiliyoruz.