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İddialara Göre Arcane Şimdiye Kadar Yapılmış En Pahalı Animasyon Dizisi Olabilir!

İddialara Göre Arcane Şimdiye Kadar Yapılmış En Pahalı Animasyon Dizisi Olabilir!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
06.11.2024 - 23:02

League of Legends evreninde geçen Arcane dizisi, yeni sezonu ile bütçe rekoru kırmış olabilir.

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İlk sezonu 140 milyon dolara mâl olmuştu.

İlk sezonu 140 milyon dolara mâl olmuştu.

Riot Games ve Netflix iş birliği ile ortaya çıkan Arcane, ilk sezonu ile oldukça beğenilmişti. İlk sezon çekimleri, toplamda 80 milyon dolar civarlarındaydı. Reklam ve pazarlama bütçesi de 60 milyon dolar civarlarındaydı.

Yeni sezon maliyetlerine dair ilk söylentiler geldi.

Yeni sezon maliyetlerine dair ilk söylentiler geldi.

Ortaya atılan iddialara göre Arcane'in ikinci sezon maliyeti 100 milyon dolar civarlarında. Bu durum da serinin toplam maliyetinin 250 milyon dolar civarlarına yaklaştığı anlamına geliyor.

İkinci sezon ile birlikte rekor gelebilir.

İkinci sezon ile birlikte rekor gelebilir.

Eğer ortaya atılan iddialar doğruysa, Arcane şimdiye kadar yapılmış en büyük bütçeli animasyon dizisi olma unvanına sahip olacak.

Yeni sezonun yayınlanmasına saatler kaldı.

Yeni sezonun yayınlanmasına saatler kaldı.

Aradan geçen üç yılın ardından, Arcane'in yeni sezonuna sayılı saatler kaldı. Dizinin yeni sezonu, 9 Kasım tarihinde Netflix üzerinde yayınlanacak. Bunun yanında Riot Games resmî Twitch kanalında da ilk bölümün prömiyeri yapılacak.

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