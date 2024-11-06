İddialara Göre Arcane Şimdiye Kadar Yapılmış En Pahalı Animasyon Dizisi Olabilir!
İddialara Göre Arcane Şimdiye Kadar Yapılmış En Pahalı Animasyon Dizisi Olabilir!
League of Legends evreninde geçen Arcane dizisi, yeni sezonu ile bütçe rekoru kırmış olabilir.
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İlk sezonu 140 milyon dolara mâl olmuştu.
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Yeni sezon maliyetlerine dair ilk söylentiler geldi.
İkinci sezon ile birlikte rekor gelebilir.
Yeni sezonun yayınlanmasına saatler kaldı.
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