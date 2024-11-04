GTA 6 Hakkında Eski Geliştiriciden Heyecanlandıran Açıklama: "Aklınızı Başınızdan Alacak"
GTA 6 Hakkında Eski Geliştiriciden Heyecanlandıran Açıklama: "Aklınızı Başınızdan Alacak"
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Çalkantılı bir süreç yaşana GTA 6'nın geçtiğimiz yıl kavuştuğumuz ilk fragmanından bu yana heyecan tavanda.
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GTA 6 "aklımızı başımızdan alacak" gibi görünüyor!
"İnsanlar tıpkı GTA 5'te olduğu gibi yıllarca bu oyun hakkında konuşacaklar."
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