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GTA 6 Hakkında Eski Geliştiriciden Heyecanlandıran Açıklama: "Aklınızı Başınızdan Alacak"

GTA 6 Hakkında Eski Geliştiriciden Heyecanlandıran Açıklama: "Aklınızı Başınızdan Alacak"

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Gaming Editörü
04.11.2024 - 12:16

Tüm oyun dünyası şimdilerde gözünü GTA 6'nın üzerine çevirmiş durumda. Oyuncular merakla GTA 6 cephesinden gelen haberleri takip ederken eski bir Rockstar Games geliştiricisinden GTA 6 hakkında iddialı açıklamalar geldi.

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Çalkantılı bir süreç yaşana GTA 6'nın geçtiğimiz yıl kavuştuğumuz ilk fragmanından bu yana heyecan tavanda.

Çalkantılı bir süreç yaşana GTA 6'nın geçtiğimiz yıl kavuştuğumuz ilk fragmanından bu yana heyecan tavanda.

Önce çok büyük çaplı sızıntılarla uğraşa, ardından fragmanı da resmi yayın saatinden önce sızdırılan GTA 6'nın geliştirme süreci hala devam ederken eski bir Roclstar Games çalışanı heyecanımızı daha da arttıran açıklamalarda bulundu.

GTA 6 "aklımızı başımızdan alacak" gibi görünüyor!

GTA 6 "aklımızı başımızdan alacak" gibi görünüyor!

Rockstar Games'in eski oyun tasarımcılarından Ben Hinchliffe yaptığı açıklamalarda oyunun gerçekçilik konusunda çıtayı arşa çıkartacağını söylüyor. Katıldığı podcast programında GTA 6 üzerinde çalışırken yaşadıklarını ve deneyimlerini anlatan Hinchliffe oyuncuların en çok neye şaşıracakları sorusuna 'oyunun gerçekçiliğindeki evrim' diyerek yanıt verdi.

"İnsanlar tıpkı GTA 5'te olduğu gibi yıllarca bu oyun hakkında konuşacaklar."

"İnsanlar tıpkı GTA 5'te olduğu gibi yıllarca bu oyun hakkında konuşacaklar."

Rockstar'ın geçmişten beri yaptığı her oyunun nasıl geliştiğine bakmanın yeterli olacağını söyleyen Hinchliffe “bu yüzden insanların aklını başından alacağını düşünüyorum. Her zaman olduğu gibi çok satacak. İnsanlar tıpkı GTA 5'te olduğu gibi yıllarca bu oyun hakkında konuşacaklar ve evet, insanların bu oyunu ellerine alıp oynamaları için gerçekten çok heyecanlıyım çünkü çıtayı yeniden yükselteceklerini düşünüyorum. Bunu her zaman yapıyorlar ve GTA 6'da da yaptılar.” ifadelerini kullandı.

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