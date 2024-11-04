Steam Değeri 680 TL'yi Aşan Sosyal Çıkarım Oyunu Epic Games'te Bedava Olacak
Steam Değeri 680 TL'yi Aşan Sosyal Çıkarım Oyunu Epic Games'te Bedava Olacak
Epic Games Store'da haftanın bedavası ortaya çıktı. Bu hafta Epic Games Store kullanıcıları Steam değeri 680 TL'yi aşan eğlenceli bir sosyal çıkarım oyununun yanında bir de ek hediyeye kavuşacaklar.
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Epic Games Store'da bu haftanın bedava oyunu Steam değeri 20 dolar, yani yaklaşık 686 TL olan Deceive Inc.
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Bu haftanın bir diğer hediyesi ise Apex Legends oyuncularının yüzünü güldürecek.
Geçtiğimiz haftanın ücretsiz oyunlarını kapmak için de hala vaktiniz var!
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