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Steam Değeri 680 TL'yi Aşan Sosyal Çıkarım Oyunu Epic Games'te Bedava Olacak

Steam Değeri 680 TL'yi Aşan Sosyal Çıkarım Oyunu Epic Games'te Bedava Olacak

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Gaming Editörü
04.11.2024 - 11:34

Epic Games Store'da haftanın bedavası ortaya çıktı. Bu hafta Epic Games Store kullanıcıları Steam değeri 680 TL'yi aşan eğlenceli bir sosyal çıkarım oyununun yanında bir de ek hediyeye kavuşacaklar.

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Epic Games Store'da bu haftanın bedava oyunu Steam değeri 20 dolar, yani yaklaşık 686 TL olan Deceive Inc.

Bu haftanın bir diğer hediyesi ise Apex Legends oyuncularının yüzünü güldürecek.

Bu haftanın bir diğer hediyesi ise Apex Legends oyuncularının yüzünü güldürecek.

Son yılların en popüler battle royale oyunlarından Apex Legends'ta Ash ve Ash karakterinin epik kostüm seti Burning Chrome'u içeren paket bu perşembe günü itibariyle ücretsiz olacak.

Geçtiğimiz haftanın ücretsiz oyunlarını kapmak için de hala vaktiniz var!

Geçtiğimiz haftanın ücretsiz oyunlarını kapmak için de hala vaktiniz var!

Toplam Steam fiyatları 1,600 TL'^yi bulan Ghostwire: Tokyo ve Witch It bu perşembe saat 18:00'e kadar bedava kalacaklar. Kısacası elinizi çabuk tutmanızda fayda var!

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