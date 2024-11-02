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Call of Duty: Black Ops 6 Muhteşem Bir Giriş Yaptı: Serinin En İyisi Yolunda!

Call of Duty: Black Ops 6 Muhteşem Bir Giriş Yaptı: Serinin En İyisi Yolunda!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
02.11.2024 - 11:01

Microsoft'un açıklamalarına göre Call of Duty: Black Ops 6, serinin en iyi başlangıç yapan oyunlarından bir tanesi konumunda.

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Call of Duty: Black Ops 6 henüz yeni çıktı.

Call of Duty: Black Ops 6 henüz yeni çıktı.

Henüz 25 Ekim tarihinde çıkan Call of Duty: Black Ops 6, şimdiden oyuncuların bir numaralı gözdesi olmayı başarmış durumda. Steam Türkiye listesinde bile en çok satan oyunların başında gelen Black Ops 6, aynı zamanda Microsoft'u da sevindirmeyi başardı.

Özellikle hikaye modu oldukça beğenildi.

Özellikle hikaye modu oldukça beğenildi.

Geçen seneye nazaran daha başarılı bir hikaye moduna ev sahipliği yapan oyun, Steam incelemelerinde de oyuncuların övgü dolu sözleriyle karşılaşıyor. Oyuncular genel olarak hikaye modunu ve ardından çok oyunculu kısmı beğendiklerini söylüyor.

Microsoft'un da yüzü gülüyor tabii.

Microsoft'un da yüzü gülüyor tabii.

Microsoft CEO'su Satya Nadella, düzenlenen bir mali basın toplantısında Call of Duty: Black Ops 6'nın çıkış gününden bu yana başarılı bir çizgi çektiğini söyledi. Hatta serinin en iyi çıkan oyunu konumunda yer aldığını ve ilk gün oyuncu sayısında da harika bir istatistik elde ettiklerini belirtti.

Bunun bir diğer nedeni de Game Pass hizmeti.

Bunun bir diğer nedeni de Game Pass hizmeti.

Bildiğiniz üzere Microsoft'un Activision'u satın almasından sonra çıkış gününde Game Pass abonelik hizmetine eklenen ilk oyun Black Ops 6 olmuştu. Yakalanan bu başarının ardında da Game Pass hizmetinin büyük bir rol oynadığını görebiliyoruz.

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