Call of Duty: Black Ops 6 Muhteşem Bir Giriş Yaptı: Serinin En İyisi Yolunda!

Microsoft CEO'su Satya Nadella, düzenlenen bir mali basın toplantısında Call of Duty: Black Ops 6'nın çıkış gününden bu yana başarılı bir çizgi çektiğini söyledi. Hatta serinin en iyi çıkan oyunu konumunda yer aldığını ve ilk gün oyuncu sayısında da harika bir istatistik elde ettiklerini belirtti.