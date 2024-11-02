Call of Duty: Black Ops 6 Muhteşem Bir Giriş Yaptı: Serinin En İyisi Yolunda!
Call of Duty: Black Ops 6 Muhteşem Bir Giriş Yaptı: Serinin En İyisi Yolunda!
Microsoft'un açıklamalarına göre Call of Duty: Black Ops 6, serinin en iyi başlangıç yapan oyunlarından bir tanesi konumunda.
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Call of Duty: Black Ops 6 henüz yeni çıktı.
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Özellikle hikaye modu oldukça beğenildi.
Microsoft'un da yüzü gülüyor tabii.
Bunun bir diğer nedeni de Game Pass hizmeti.
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