PlayStation Plus Kasım Ayı Bedava Oyunları Açıklandı: 3 Eğlenceli Oyun Bedava Oluyor

Tüm insanların gizemli bir biçimde ortadan kaybolduğu ve sokaklarında enteresan doğaüstü varlıkların kol gezdiği bir Tokyo'ya adım attığımız oyunda bir yandan güçlerimiz sayesinde bu varlıklarla başa çıkmaya çalışırken bir yandan da neler olduğunu aydınlatmaya çalışıyoruz. Oyun özellikle enteresan Tokyo atmosferi ve görselliği ile dikkat çekiyor.