PlayStation Plus Kasım Ayı Bedava Oyunları Açıklandı: 3 Eğlenceli Oyun Bedava Oluyor
PlayStation Plus Kasım Ayı Bedava Oyunları Açıklandı: 3 Eğlenceli Oyun Bedava Oluyor
PlayStation Plus abonelerinin kasım ayında kavuşacakları bedava oyunlar duyuruldu. Bu ay listede henüz çıkmayan Death Note Killer Within'in yanında eğlenceli bir yarış oyunu ve sevilen bir diğer yapım da var.
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Kasım ayında PlayStation Plus abonelerini bekleyen ilk oyun Ghostwire: Tokyo olacak.
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Listedeki bir diğer eğlenceli oyun ise Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged.
Kasım ayının son PlayStation Plus bedavası ise Death Note Killer Within.
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