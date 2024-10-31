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PlayStation Plus Kasım Ayı Bedava Oyunları Açıklandı: 3 Eğlenceli Oyun Bedava Oluyor

PlayStation Plus Kasım Ayı Bedava Oyunları Açıklandı: 3 Eğlenceli Oyun Bedava Oluyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Gaming Editörü
31.10.2024 - 11:49

PlayStation Plus abonelerinin kasım ayında kavuşacakları bedava oyunlar duyuruldu. Bu ay listede henüz çıkmayan Death Note Killer Within'in yanında eğlenceli bir yarış oyunu ve sevilen bir diğer yapım da var.

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Kasım ayında PlayStation Plus abonelerini bekleyen ilk oyun Ghostwire: Tokyo olacak.

Kasım ayında PlayStation Plus abonelerini bekleyen ilk oyun Ghostwire: Tokyo olacak.

Tüm insanların gizemli bir biçimde ortadan kaybolduğu ve sokaklarında enteresan doğaüstü varlıkların kol gezdiği bir Tokyo'ya adım attığımız oyunda bir yandan güçlerimiz sayesinde bu varlıklarla başa çıkmaya çalışırken bir yandan da neler olduğunu aydınlatmaya çalışıyoruz. Oyun özellikle enteresan Tokyo atmosferi ve görselliği ile dikkat çekiyor.

Listedeki bir diğer eğlenceli oyun ise Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged.

Listedeki bir diğer eğlenceli oyun ise Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged.

Çeşit çeşit model araç ile enteresan parkurlarda yarıştığımız Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged aynı zamanda oyunculara kendi çılgın parkurlarını yaratma imkanı da sunuyor. Arkadaşlarla birlikte kapışmak için biçilmiş kaftan diyebileceğimiz oyun bu ay PlayStation Plus aboneleri için ücretsiz.

Kasım ayının son PlayStation Plus bedavası ise Death Note Killer Within.

Kasım ayının son PlayStation Plus bedavası ise Death Note Killer Within.

Henüz oyuncularla buluşmamış olan Death Note Killer Within bizleri Death Note'un dünyasında enteresan bir deneyime davet ediyor. Kira veya L'in takımlarında mücadele ettiğimiz sosyal çıkarım oyununda her takımın kendine göre bir amacı ve her rolün farklı güçleri var.

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