Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Black Ops 6 Hızlı Başladı
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Black Ops 6 Hızlı Başladı
Call of Duty: Black Ops 6'nın gelişi, şimdiden çok sevilen ücretsiz MMORPG Throne and Liberty'nin yükselişi derken liste bu hafta pek hareketli. Gelin geçtiğimiz hafta ülkemizdeki Steam kullanıcıları en çok hangi oyunları tercih etmiş bir göz atalım.
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1. Listenin ilk sırası yine Counter-Strike 2'ye emanet.
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2. Throne and Liberty de yerini terk etmeyenlerden.
3. Call of Duty: Black Ops 6 hızlı başladı.
Listenin geri kalanı ise şöyle:
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