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Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Black Ops 6 Hızlı Başladı

Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Black Ops 6 Hızlı Başladı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Gaming Editörü
31.10.2024 - 11:24

Call of Duty: Black Ops 6'nın gelişi, şimdiden çok sevilen ücretsiz MMORPG Throne and Liberty'nin yükselişi derken liste bu hafta pek hareketli. Gelin geçtiğimiz hafta ülkemizdeki Steam kullanıcıları en çok hangi oyunları tercih etmiş bir göz atalım.

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1. Listenin ilk sırası yine Counter-Strike 2'ye emanet.

1. Listenin ilk sırası yine Counter-Strike 2'ye emanet.

Valve'ın oynaması ücretsiz popüler oyunu aradan geçen yıllara karşın oyuncuların bir numaralı tercihi olmaya devam ediyor. Globalde de birinciliğe alışık olsa da tahtı arada bir sallanan CS2, ülkemizdeki liderliğini haftalardır koruyor.

2. Throne and Liberty de yerini terk etmeyenlerden.

2. Throne and Liberty de yerini terk etmeyenlerden.

Geçtiğimiz haftalarda çıkan ve çıkar çıkmaz listenin üst sıralarında kendine yer bulan oynaması ücretsiz MMORPG oyunu Throne and Liberty bu hafta da ülkemizdeki oyuncuların gözdelerinden. Göz alıcı grafiklerinin yanında oyunculara keşfedilecek devasa bir dünya da sunan oyun geçtiğimiz haftaki yerini koruyor.

3. Call of Duty: Black Ops 6 hızlı başladı.

3. Call of Duty: Black Ops 6 hızlı başladı.

Dünyanın en popüler oyun serilerinden Call of Duty'nin şimdilik son halkası olan Black Ops 6'dan da daha azı beklenemezdi elbette. Çıkışıyla birlikte 15 sıra birden yükselerek üçüncülüğe oturan oyun şimdilik 'karışık' incelemelere sahip.

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • EA Sports FC 25

  • Age of History 3

  • Euro Truck Simulator 2

  • Forza Horizon 4

  • War Thunder

  • PUBG: Battlegrounds

  • Throne and Liberty - Kutlama Paketi: Altın

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