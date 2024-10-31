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Toplam Steam Fiyatları 1,600 TL'yi Bulan İki Sevilen Oyun Epic Games'te Bedava!

Toplam Steam Fiyatları 1,600 TL'yi Bulan İki Sevilen Oyun Epic Games'te Bedava!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Gaming Editörü
31.10.2024 - 10:56

Epic Games Store bugün saat 18:00 itibariyle toplam Steam fiyatları 1,600 TL'yi bulan iki sevilen oyunu kullanıcılarına hediye etmeye hazırlanıyor.

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İlk bedava oyunumuz Steam'de 36 dolar, yani yaklaşık 1.233 TL'ye satılan Ghostwire: Tokyo olacak.

İlk bedava oyunumuz Steam'de 36 dolar, yani yaklaşık 1.233 TL'ye satılan Ghostwire: Tokyo olacak.

Tokyo nüfusunun gizemli bir biçimde ortadan kaybolduğu ve sokaklarda hayaletlerin kol gezdiği bir evrene ışınlandığımız Ghostwire: Tokyo, özel yeteneklerimizi kullanarak bu olayın arkasındaki gizemi ortaya çıkartmamızı istiyor.

Haftanın ikinci bedava oyunu ise Steam'de 10,50 dolar, yani yaklaşık 359 TL'ye satılan Witch It.

Haftanın ikinci bedava oyunu ise Steam'de 10,50 dolar, yani yaklaşık 359 TL'ye satılan Witch It.

Bir nevi saklambaç oyunu diyebileceğimiz Witch It arkadaşlarla tadı damakta kalan bir oyun. Avcı rolündeki oyuncuların cadıları bulmak için koşturduğu, cadıların ise farklı nesnelere dönüşerek yakayı ele vermemeye çalıştığı oyun bugün saat 18:00'den itibaren ücretsiz olacak.

Oyunları kütüphanenize ücretsiz eklemek için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Oyunları kütüphanenize ücretsiz eklemek için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Epic Games Store'da saat 18:00 itibariyle ücretsiz olacak her iki oyun da sınırlı süreliğine bedava kalacaklar. 7 Kasım saat 18:00'e kadar oyunları kütüphanenize eklerseniz tamamen sizin olacaklar, sonrasında ise yerlerini gelecek haftanın bedava oyunlarına bırakacaklar.

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