Toplam Steam Fiyatları 1,600 TL'yi Bulan İki Sevilen Oyun Epic Games'te Bedava!
Toplam Steam Fiyatları 1,600 TL'yi Bulan İki Sevilen Oyun Epic Games'te Bedava!
Epic Games Store bugün saat 18:00 itibariyle toplam Steam fiyatları 1,600 TL'yi bulan iki sevilen oyunu kullanıcılarına hediye etmeye hazırlanıyor.
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İlk bedava oyunumuz Steam'de 36 dolar, yani yaklaşık 1.233 TL'ye satılan Ghostwire: Tokyo olacak.
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Haftanın ikinci bedava oyunu ise Steam'de 10,50 dolar, yani yaklaşık 359 TL'ye satılan Witch It.
Oyunları kütüphanenize ücretsiz eklemek için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.
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