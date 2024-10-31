Toplam Steam Fiyatları 1,600 TL'yi Bulan İki Sevilen Oyun Epic Games'te Bedava!

Epic Games Store'da saat 18:00 itibariyle ücretsiz olacak her iki oyun da sınırlı süreliğine bedava kalacaklar. 7 Kasım saat 18:00'e kadar oyunları kütüphanenize eklerseniz tamamen sizin olacaklar, sonrasında ise yerlerini gelecek haftanın bedava oyunlarına bırakacaklar.